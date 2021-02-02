趙少康選黨魁難題　黃暐瀚揭真相：不管江啟臣怎麼決定都已重傷

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

趙少康昨（1）日宣布重返國民黨，並有意角逐黨主席大位，對政壇拋下一顆震撼彈，但是否符合參選資格尚待釐清。對此，資深媒體人黃暐瀚今（2）日點出關鍵，並直言這已成黨中央的燙手山竽，是江啟臣面臨到的難題，「不管他最後做出什麼決定，對江來說，都已經是重傷。」

事實上，根據109年中國國民黨主席補選作業細則第4、5條規定，候選人必須具有「選舉人資格」，包括必須入黨滿1年，且曾任中評委或中央委員。黃暐瀚在臉書PO文分析，就算江啟臣聘請趙少康擔任中評委，也無法滿足入黨1年的條件，所以趙是無法參選黨主席的。

但黃暐瀚觀察到，補選作業細則是根據「黨主席選舉辦法」所訂定，根據修改過8次的國民黨主席選舉辦法第3條「本黨黨員，曾任中央評議委員或中央委員，得申請登記為本黨主席選舉候選人」，仔細端詳母法，竟沒有要求候選人，必須入黨一年以上。

「若以母法來看，只要趙少康回黨加上被聘為中評委，他其實已經可以參選今年7月的黨主席了。」黃暐瀚認為趙少康能不能選的「解釋權在黨中央」，江啟臣要開綠燈，趙就能選；黨中央要解釋「沒有資格」，那趙就不能選。

黃暐瀚說，問題在於趙少康此次跳出來是因為韓國瑜力勸，如此形同「韓趙聯盟」，黨中央若不給綠燈，等於同時得罪韓趙的支持者；若放寬標準，給予參選，擬參選人朱立倫、周錫瑋等人，可能也要抗議了。

最後，他強調，這是黨中央的燙手山芋，江啟臣遭遇一個十足的難題，「不管他最後做出什麼決定，對江來說，都已經是重傷」。

▲韓國瑜、趙少康。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



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