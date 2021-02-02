林為洲：國民黨需要的不是救世主　別期望一次完勝對手

▲ 林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

資深媒體人趙少康1日拋震撼彈宣布重回國民黨，並有意角逐黨主席大位，但是否符合參選資格尚待釐清。國民黨立委林為洲昨開第一槍，反對黨中央因人設事修改規定，今天再次強調，國民黨需要的不是救世主（也沒有），別期望一次完勝對手。

根據109年中國國民黨主席補選作業細則，候選人資格須入黨滿1年，且曾任中評委或中央委員，趙少康恐沒有資格參選。林為洲昨開第一槍，反對改變現有規定，讓原來不能參選的趙少康，可以參選黨主席，並指當初讓韓國瑜「被動參選」，因人設事不僅害了人、也害了黨。

林為洲2日再度於臉書強調，國民黨需要的不是救世主，有沒有救世主，別期望一次完勝對手。黨中央踏踏實實一步一步改革，黨團妥善處理每個議題、事件，積小勝成大勝。以為鴻鵠將至，可以休矣。並重申歡迎趙少康重回國民黨，一起並肩作戰。

國民黨立委、中常委林文瑞也向黨中央喊話，國民黨需要的是更多的溝通與團結，而非追捧英雄主義，並提醒國民黨借鏡過往經驗，不可再因特定人選而恣意破壞現行規定。

不過，國民黨立委陳玉珍則持不同意見。她認為，這件事沒有什麼因人設事的問題，因為「一年條款」是補選時的資格限制，不是正常主席選舉的規定，因此趙少康是否有參選資格，在於有無中評委的身份，「就看江啟臣願不願意給他中評委的職稱，黨中央應考慮到趙少康在社會的影響力、戰鬥力，評估適不適合給他中評委位置。」