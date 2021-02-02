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趙少康重返國民黨　黨中央核定通過「黨籍2/1生效」

▲▼趙少康親自說明重返國民黨事情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，由國民黨台北市黨部簽出回復黨籍申請文件，國民黨組發會2日進行作業，將趙少康「歸建」台北市黨部大安區黨部，黨籍回溯自2月1日起生效。

趙少康黨籍資料在北市大安區黨部，回復黨籍申請書簽出時間為1月22日，由黨中央派人直接收件後，2月1日送台北市黨部後，正式啟動回復黨籍程序，國民黨組發會2日進行最終核定作業。

根據國民黨黨籍資料顯示，趙少康於1968年12月入黨、1994年退黨、2021年恢復黨籍。這次趙少康申請回復黨籍，必須繳交今年起調張的1年黨費300元以及卡式黨證工本費300元。

針對趙少康不排除參選2022、2024，國民黨主席江啟臣2日受訪時表示，以趙少康的資歷、經驗、歷練、影響力還有高度來看，對國民黨來說是很大的助力，相信無論在什麼樣的位置，都會設法為國民黨出力。

江啟臣表示，在民進黨執政下，永遠都是雙重標準，打著民主反民主，很多人都看不下去，國民黨作為在野黨，必須號召所有對執政黨有意見的人士，大家共同站出來為民眾發聲，為台灣的民主來爭取。

江啟臣說，不光是趙少康，若有機會的話，也會邀請更多認同國民黨的人來為台灣打拚，「我希望今天不只是趙先生，可能未來還有更多的『趙先生』能夠加入國民黨，重新回到國民黨，一個團結的國民黨，才能帶給民眾支持和信心」。

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