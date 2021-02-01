「刪Q總部」成立拼2/8中選會提案　陳柏惟坦然接受：正面迎擊

▲龍井民眾不滿陳柏惟未兌現政見及荒唐發言，成立刪Q總部。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

龍井居民楊文元過去是3Q立委陳柏惟支持者，因不滿他上任後未兌現選舉政見及荒唐發言，1日利用陳柏惟就職滿1年，與台中議員羅廷瑋、大里立仁里長鄭伯其宣布成立「刪Q總部」開放連署，預計2月8日前向中央選舉委員會提案。

人在立法院的陳柏惟對此表示，選區出現發動罷免他的聲音，這就是民主，他坦然接受也會正面迎擊，這是健康的事情，歡迎挑戰！

▲陳柏惟對此表示坦然接受，會正面迎擊。（圖／資料照）

今天是本屆立委就職滿1年，依法可發動罷免，龍井區民楊文元上午，與市議員羅廷瑋、大里區立仁里長鄭伯其、在地民間團體發動，成立罷免台中市第二選區立法委員陳柏惟行動聯盟，簡稱「刪Q 總部」。

楊文元表示，他是土生土長的龍井人，過去也是陳柏惟支持者。陳選舉時說過，若選上立委，春節時關閉中火一天，根本沒做到。陳在立法院中發言，包含成立內交部、打手槍打到住院，放話很會打架可以1打35等，甚至在臉書支持美豬，這些都是不適任的原因。

他說，陳柏惟作為台中市民代，宣稱當選關閉中火1天，沒做到還護航中火！中火空污問題是所有台中人共同承擔，更何況在立法院，如此荒腔走板質詢，還支持萊豬進入我們的餐桌，危害下一代，身為台中人實在無法再容忍這樣的人代表台中民意。

羅廷瑋說，陳柏惟作為台中民意代表，行為荒腔走板，決定為了孩子站出來。鄭伯其也說，陳柏惟當選1年，發言充滿腥羶色。他們2人雖都沒有投票權，但還是力挺罷免活動。

連署的邢姓婦人表示，陳柏惟本來就不是這選區的人，又挑起兩岸的仇恨，帶領年輕人前往錯誤的方向。

陳柏惟所在的第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰），共有約29萬投票人數。第一階段需2900多連署票，第二階段需要2萬9千多票，第三階段則要超過7萬2千票。

情人節最佳禮物首選

【更多新聞】

►5寶爸爭議不斷「拒接電話」 台中行善團發年菜聯繫不到他

►獨／五寶爸兒燙傷 社會局全面考慮安置子女：家長照顧出現困難

►獨／5寶爸前雇主喊話再幫一次 「不怕高不怕苦」保障底薪5萬