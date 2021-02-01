黎智英保釋上訴案　港終審法院：繼續還押，擇日宣判

記者魏有德／綜合報導

香港終審法院今（１）日開庭審理壹傳媒集團創辦人黎智英保釋上訴一案，經過7小時的庭訊，法官宣布黎智英還押監獄，擇日宣判。黎智英一早搭乘香港最高級別的囚車抵達現場，下車時不發一語、神情漠然，隨後在層層戒護下經由充氣隧道進入法院應訊。

▲黎智英在囚車戒護下抵達終審法院候審。（圖／路透）

▲港終審法院將擇期宣判保釋上訴案，黎智英還押監獄。（圖／路透）

黎智英代表律師於開庭過程指出，《港區國安法》第42條關於保釋的條文，違反無罪推定及由律政司舉證的原則，因此在憲制上的效力有疑慮，決定批准保釋時，已有考慮上述《港區國安法》條文。

律政司代表則表示，一般法院不能質疑全國人大或其常委會所作的決定是否合符憲法，「《港區國安法》與《基本法》都屬於全國性法律，無分大小，因此辯方不能說《港區國安法》違反《基本法》而無效。」

黎智英由於被控欺詐罪及違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪遭羈押。不過，原定2020年底可以現金1,000萬元港幣及多項保釋條件外出的黎智英，經香港律政司向終審法院就批准其保釋決定提出上訴後，再度還押監獄，至今已31天。

據了解，香港對於一般案件有「保釋假定」的原則，除非有好的否決理由，否則法庭都會批准被告保釋。不過黎智英案涉《港區國安法》，除非法官有充足理由相信嫌疑人或被告不會繼續危害國家安全，否則不得准予保釋。

律政司提出上訴的理由為「保釋假定」原則在國安法的案件未必適用，尤其黎智英案最高刑罰是終身監禁，即等同謀殺，法庭一般不會給予謀殺案的被告保釋，「若黎在保釋期間潛逃或再犯，會對社會造成不可承受的損害。」