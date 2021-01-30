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獨／五寶爸兒燙傷　社會局全面考慮安置5子女：家長照顧出現困難

▲▼五寶爸。（圖／資料照）

▲五寶爸搬家留大量垃圾惹議，手上的7月大么兒又燙傷，小孩恐怕面臨被安置命運。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

台中五寶爸爭議不斷，日前搬家留下大批垃圾遭房東爆料，隨後7個月大么兒洗澡時被熱水燙到，全身30%二度燙傷，送加護病房治療。台中市社會局認為五寶爸家庭「複雜度變高」，照顧上「分身乏術」，除滾動式掌握狀況，下周將邀集兒福單位，討論小孩安置事宜。

台中市社會局長彭懷真受訪時表示，燙傷的小兒子送醫住院後，社工一直在醫院陪伴，恢復狀況穩定。社會局立場是協助孩子，針對五寶爸家庭一直在追蹤，並滾動式檢討。

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彭懷真表示，就經濟狀況來說，五寶爸夫妻不是低收入戶，且有工作能力。但發生孩子燙傷事件後，他認為「複雜度變高」，本月28日就決定跨單位協調，下周約兒福聯盟及霧峰相關單位開會，針對五寶爸家庭的孩子是否安置，討論相關配套。安置還有收、出養都有一定法定步驟，每個環節相互搭配，還有侵權問題，因此需要檢視家庭能量，仔細商量。

▲▼五寶爸「2次放鳥」現身！佛心老闆給機會面試：月領3萬上小夜班。（圖／記者白珈陽攝）

▲五寶爸到洗車場上小夜班，做5天就辭職。（圖／資料照）

家防中心主任侯淑茹也說，燙傷男嬰入院前活動力就不錯，因為小朋友年紀小，醫師嚴謹考量下，目前仍住加護病房，避免他受到感染，恢復狀況蠻好。醫師評估後，將針對燙傷比較嚴重區域做植皮，不會影響生育能力，目前未談到何時出院。

侯淑茹認為，五寶爸家庭追蹤評估後，一開始認為照顧資源不足，社會局一開始也協助補充照顧資源，同時每天都有訪視。雖然沒有虐待小孩的問題，但發生小孩燙傷事件後，發現夫妻倆在照顧小孩上有分身乏術的狀況，照顧5個小孩確實有困難，因此會針對所有的孩子一併考慮做安置。

另外，警方有去他們家檢視燙傷現場，確定熱水一切換，出來就是70度高溫。生母是否涉及過失傷害，須由地檢署詳細評估認定。

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