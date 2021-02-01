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北台灣明變天高溫掉7°C　小年夜前後再一波「全台降雨機率提高」

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲明天有一波東北季風影響，北部、東半部上午開始就將轉成有短暫雨天氣型態，高溫掉5-7度。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

北台灣將變天！氣象局表示，明天受到東北季風影響，北部、東北部整天轉濕涼，高溫降幅跟今天相比約有5-7度之多，將轉成有短暫雨天氣。氣象局另預報，9日至11日天氣漸不穩定，各地雲量增多，預計10日（小年夜）前後全台降雨機率將提高。

氣象預報員林定宜表示，明天有一波東北季風影響，北部、東半部上午開始就將轉成有短暫雨天氣型態，中南部維持多雲到晴。

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▲▼一周天氣。（圖／氣象局）

▲北台灣明轉濕涼，周三起逐步回溫。（圖／中央氣象局）

這波東北季風會讓北部、東北部整天變涼，大台北今天高溫約25度左右，明僅剩18度，降幅跟今天相比約有5-7度之多；中南部維持日夜溫差大，可能達10度以上。低溫部分則是相差不大，北部約13度。

這股冷空氣周三就將開始減弱，各地氣溫逐步回升，一直到周六，北台灣都是白天舒適、早晚涼冷天氣，其他地區維持多雲到晴天氣。北部高溫可逐步回升至25度、南部上看27度。

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲下波變天時間出爐，氣象局預估10日（小年夜）前後全台降雨機率將提高。（圖／記者林敬旻攝）

但下周日開始，北部水氣增加，大台北可能有局部短暫雨。根據氣象局預報，8日可能再有一波東北季風增強，9日至11日天氣漸不穩定，各地雲量增多，預計10日（小年夜）前後全台降雨機率將提高。氣象局說明，下波變天有機會影響到春節連假前的天氣，但由於是後期預報仍要持續觀察。

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