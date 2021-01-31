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社會 社會焦點 保障人權

獨／5寶爸前雇主喊話再幫一次　「不怕高不怕苦」保障底薪5萬

▲▼五寶爸。（圖／資料照）

▲五寶爸爭議不斷，前雇主在臉書喊話再幫一次。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

台中五寶爸諸多爭議引發網友關注撻伐，台中市社會局也考慮評估安置他們的小孩。五寶爸的前雇主兼友人陳先生心疼這些小孩，30日在臉書公開表示，「只要你（指五寶爸）悔改向上，不怕高不怕苦，保障底薪5萬元以上。」

五寶爸爭議未歇，日前搬家留下大批垃圾、嬰兒推車，遭房東爆料。7個月大么兒洗澡時竟被熱水燙到，全身30% 二度燙傷，目前在加護病房治療。台中市社會局認為五寶爸家庭「複雜度變高」，照顧上「分身乏術」，除滾動式掌握狀況，將優先考慮安置五寶爸么兒。

▲▼五寶爸前雇主喊話，真心悔改就提供工作，保障底薪5萬。（圖／翻攝臉書）

▲前雇主喊話說，真心悔改就提供工作，保障底薪5萬。（圖／翻攝臉書）

消息一出引發網友熱烈討論，有人雖以過來人身分說「能體諒一個人帶五個小孩的辛苦」，但更多網友認為五寶爸夫妻都很有問題。有人說，「請帶五寶爸媽去結紮好嗎？他們利用孩子博得同情，已經到使出狠毒手段了！」、「5個孩子無辜，安置是最好的安排」、「政府要主動關心他們的結育教育問題，不要眼睜睜又有第6個蹦出來」。還有人用流浪動物形容，「安置+結紮，流浪動物都會努力照顧寶寶，他們兩個沒有比流浪動物高貴」。

五寶爸前雇主陳先生幫他們養育2女兒3年，卻被「真心換絕情」，反控誘拐他們女兒。陳先生一家人雖然心痛，昨日得知消息後，在臉書發文對五寶爸公開喊話說，「我能夠在（再）幫忙你一次！但是你要悔改向上！工作一天1600是做輕隔間吊料工程！只要你不怕高、不怕苦，一個月保障底薪，5萬元以上。 」

陳先生說，他真心心疼五寶爸的小孩，只希望小孩可以過得好，因此決定再幫一次，就看他怎麼抉擇了。

鎮定舒緩肌膚

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