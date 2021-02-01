一家6人染疫…護理師壓力爆表！莊人祥證實：婆婆已於30日火化

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／綜合報導

部立桃園醫院染疫護理師（案863）一家7口6人確診，婆婆（案907）因本身有多重慢性疾病、狀況不佳，當晚簽DNR不再急救而病故，由於家人全部住院隔離中，後續事宜由部桃協助。指揮中心發言人莊人祥於今（1）日記者會中證實，護理師的婆婆已於1/30火化，由部桃院長徐永年代表向家屬表達慰問。

桃園市長鄭文燦昨日表示，護理師一家人7口有6位確診，婆婆不幸病故，除了火化跟相關的事宜之外，也請衛生局、民政局以及社會局成立聯合關懷小組，協助包括居家消毒跟後續的照顧，「我們希望幫助護理師一家人能夠度過非常辛苦、困難的時期。」

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▲部立桃園醫院本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

鄭文燦指出，「因為確診現在還有5位需要照顧，家庭失去支持，我們要給他們最大的關懷，這個部份的工作我們會請專案小組包括社工員去瞭解他們的需求，也會請衛生局做必要的心理諮商，我想他們的壓力是爆表，心情也非常的低沉，所以我們要給他們更大的支持。」

莊人祥也在今日記者會中證實，護理師的婆婆不幸病逝，已於1/30火化，部立桃園醫院院長徐永年也有向家屬表達慰問及關心，以及正協助喪禮進行。