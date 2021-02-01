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社會 社會焦點 保障人權

高嘉瑜也去過還PO文推廣！「沒柑橘採仍收費」果園主人竟暴打遊客

記者張君豪、陳羿妏／台北報導

台北市內湖區一家知名觀光柑橘園1月31日爆發一起衝突！事發當時謝姓民眾一家四口到果園採柑橘，惟發現園區果樹尚未結果，打算離開，孰料，黃姓果園業者與兒子認為「有進入果園私人土地就得付費」，要求每人給付80元的入場費，而謝姓民眾則認為不合理，雙方爆發肢體衝突。事實上，交通部長林佳龍、立委高嘉瑜都曾造訪過這間果園，且林佳龍更曾替果園主人打過官司！

▲▼林佳龍去過成功柑橘園。（圖／資料照）

▲果園打遊客事件爆發後，林佳龍去過柑橘園的照片被挖出。（圖／資料照）

回顧事發經過，謝姓民眾一家人打算到該果園觀光採柑橘，當時停妥車輛後，詢問農家是否能採柑橘時，業者稱「看得到的都可採」，但他們實際走進果園內才發現，多數果樹尚未結果，便打算離開現場，不料，卻反遭業者索取1人80元的入園費，而黃姓業者與兒子還表示「踩我土地就要錢」，雙方互嗆後，大打出手，雙雙掛彩，事後也分別驗傷互告。

對此，全案曝光後，交通部長林佳龍、港湖立委高嘉瑜曾造訪的照片，也隨之被挖出；其中，林佳龍於20幾年前仍是台大研究生時，因炒地皮的政商集團看上果園業者這片土地，但業者為了守護2000株的橘子樹，拿著地租證明到處求助，林佳龍因緣際會下出面幫忙，與業者並肩作戰，一起打了25年的官司，最後守住這片果園，2人因此成為好友，林佳龍不但曾PO文推廣果園，逢年過節也會前往果園探望業者。

另外，高嘉瑜2011年也曾造訪該果園，PO出自己與黃姓業者合照，以「你能想像台北市區、捷運站旁也能享受採果樂趣嗎？」為題，提及果園業者遇到地主刁難，請她幫忙推廣該果園。

▲▼高嘉瑜去過成功柑橘園。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜也去過該柑橘園。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

採柑橘打遊客事件衝突爆發，引起外界熱議，有部分網友跑到粉絲團貼文留言狂酸「請問一下為什麼要強收過路費？是黑道嗎？」「拳館正式開幕要說啊，人家還以為是果園」、「沒橘子還要讓人進去採橘，把人當傻子嗎？還要收費，進去後還要比力氣大的才獲勝」、「戴好護具&律師一起健身去」、「如果沒有柑橘可以採可以退費嗎？」然而，也有網友出面喊話，「一體兩面，兩方也許沒有講清楚，酸民請不要因為新聞關係一面倒」。

▼網友留言。（圖／翻攝果園臉書）

▲▼網友留言。（圖／翻攝果園臉書）

▲▼網友留言。（圖／翻攝果園臉書）

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