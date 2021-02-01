館長槍擊案內幕》黃國昌：「99通電話」事務所律師早與寶和會往來

記者羅志華／台北報導

館長2020年8月底遭槍擊震驚社會，新北檢方經4個月調查，認為疑有幕後黑手，委託竹聯幫寶和會謀劃槍殺館長，除依殺人未遂罪起訴槍手劉丞浩外，另連同寶和會涉入的多起案件，起訴會長林修伯、副會長梁智勝等10名幫眾；新北院1日首度開庭，館長委任律師黃國昌大爆內幕，指先前「99通電話」律師事務所的所長，早與寶和會有所往來，而槍手劉丞浩更早就有所長的名片。

▲黃國昌1日於新北法院受訪，表示替館長案槍手辯護的律師，早與寶和會有所往來。（圖／記者羅志華攝）

新北院今日開庭，先針對寶和會涉嫌參與的一件槍擊案，及另件恐嚇取財案，訊問陶姓槍手及副會長梁智勝；陶姓槍手於庭上，否認參與組織犯罪，甚至全盤翻供，指先前在新北市刑大製作、有關寶和會的筆錄全不實在，改稱因一時氣憤才開槍，也沒收到甚麼安家費，被查到的錢都是賭博贏來的；梁智勝也否認恐嚇取財，稱對方答應給付1000萬卻沒給。

黃國昌出席旁聽，受訪時表示，本次訴訟除要揪出館長槍擊案的真凶外，也要掀出寶和會10多年來的惡行，指該組織涉入多起犯罪，再利用不法所得收買年輕人開槍，「錢都是大哥在分，牢卻是年輕人在坐，也沒拿到多少」，尤其陶姓槍手今日翻供，他將請法院調查，是否有「黑道律師」從中指點。

另外，在館長槍擊案中，稱看了「99通撥話紀錄」、基於道義辯護的律師事務所，黃國昌表示，該事務所早與寶和會有往來，所長在媒體前，稱「劉浩丞因性騷館長遭肉搜、去事務所諮詢時才認識」的說法，根本是亂講，指檢察官去寶和會幹部家搜索時，就有發現該事務所所長的名片，而劉浩丞，更早在2020年7月初就有事務所的電話，寶和會老大也自承，與該所所長認識很久了，本次調查，就是要瓦解寶和會這個犯罪組織。

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