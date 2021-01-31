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5寶爸爭議不斷「拒接電話」　台中行善團發年菜聯繫不到他

▲▼台中行善團發送200份愛心年菜，卻因聯繫不上五寶爸，無法提供給他。（圖／翻攝行善團臉書）

▲台中行善團發送200份愛心年菜，卻因聯繫不上五寶爸，無法提供給他。（圖／翻攝行善團臉書）

記者李忠憲／台中報導

五寶爸爭議不斷，在么兒嚴重燙傷送醫後就與外界斷了聯繫，連第一時間幫助他的台中行善團，31日要發送200份募來的愛心年菜，也因為聯繫不上五寶爸而作罷。據了解，行善團成員因五寶爸接連爆出負面事件，心灰意冷，希望他能振作。

台中行善團每年年終都會邀獨居老人、低收入家庭歲末圍爐，原本今年要辦20桌，卻因近日新冠肺炎疫情嚴峻，改為發送愛心年菜。今天上午，許多弱勢民眾到現場領取主辦單位準備的200份年菜，對於行善團的善心，表達萬分感謝。

▲▼五寶爸。（圖／資料照）

▲五寶爸爭議不斷，讓行善團心灰意冷。（圖／資料照）

據了解，台中行善團在五寶爸耶誕節時上網拍賣嬰兒推車時，就主動出手援助，給予紅包、物資、協助找工作，甚至還幫找醫院要替五寶爸結紮。只是，五寶爸負面新聞接連不斷，閃辭才做5天的工作、積欠27萬交通罰單、搬家垃圾沒搬走惹怒房東，近日還因么兒洗澡是嚴重燙傷送醫上新聞版面，讓行善團整個心灰意冷。從五寶爸么兒燙傷事件後，五寶爸就幾乎不接任何人電話，連團員要聯繫也連繫不上，所以通知不到他來領年菜。

▲▼台中行善團發送200份愛心年菜，卻因聯繫不上五寶爸，無法提供給他。（圖／翻攝行善團臉書）

▲▼行善團準備愛心年菜送弱勢，希望他們可以過個暖暖的年。（圖／翻攝行善團臉書）

▲▼台中行善團發送200份愛心年菜，卻因聯繫不上五寶爸，無法提供給他。（圖／翻攝行善團臉書）

行善團表示，疫情影響讓弱勢家庭的這個年更為艱難，因此向房仲業、建築業的善心人士募集資源，準備200份價值1200元的6道年菜。其中有紅燒獅子頭、佛跳牆、干貝海鮮羹等，希望貧苦弱勢就算年關難過，也能享用到熱騰騰豐盛年菜，過個好年。

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