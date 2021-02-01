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部桃感染累計19確診1死　張上淳曝「部桃現況」：算是穩定下來了

▲▼1月17日中央流行疫情指揮中心記者會,莊人祥發言人,張上淳專家諮詢小組召集人,陳時中指揮官, 周志浩疫情監測組組長,傳染病防治醫療網北部指揮官黃玉成。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳自從部立桃園醫院爆發院內感染之後，就全力投入協助感控，一段時間沒出席指揮中心記者會，今再度出席，他也坦言，這段時間的確花很多時間跟部桃同仁和前進指揮所密切溝通，現在部桃情況比較穩定了。

部桃在今年1月初爆出醫護染疫之後，一路擴大到社區，總共已有19名本土個案，其中1例不幸死亡。針對部桃後續處理，指揮中心成立前進指揮所已經一段時間，張上淳也在第一時間前往協助。

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張上淳說，這段期間確實花很多時間跟部桃同仁和前進指揮所密切溝通跟討論，有些個案因為轉到別的醫院收治，所以也持續跟主治醫師密切討論個案狀況，再加上自己本職工作在台大醫學院的工作，所以比較忙碌，一段時間沒有參加記者會。

張上淳強調，目前部桃情況算是穩定下來了，部長也一直持續跟大家報告內部採檢狀況、居家隔離解除狀況，現在部桃狀況算是比較穩定的狀態。

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