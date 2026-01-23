女借百萬還不了！急認養父幫作偽證　偽造還款證明同遭起訴

▲韓姓女子向友人借款170萬元卻無力償還，竟找來養父作偽證，偽造還款證明，2人被桃檢起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市韓姓女子於2020年9月間在龍潭區向2名女性友人借款170萬，言明每月償還20%利息，還提供龍潭區房子作為擔保，未料，僅支付2期利息即無力償還，導致抵押房屋遭拍賣，韓女竟異想天開找來常姓養父出庭作偽證，還偽造還款證明，2名女性友人則提出刑事告訴；桃園地檢署偵結依偽造文書、行使偽造私文書等罪嫌，將韓女與常姓養父提起公訴。

檢警調查，49歲的韓姓女子因急需資金調度，於2020年9月10日在龍潭區麥當勞向郭姓、楊姓女子等2人借款170萬元，韓女約定每月支付年利率20%之利息，並提供名下坐落於龍潭區成功段之土地及房屋，設定抵押權作為擔保，郭女、楊女乃同意以匯款、現金方式交付共計170萬元給韓女。

未料，韓女僅支付2期利息後即無力償還，郭、楊2女見韓女無力還債，逕向桃園地院聲請拍賣韓女設定抵押土地、房屋作為抵債用。未料，韓女竟異想天開偽造還款證明，還偽簽「郭女」及「楊女」之簽名、偽蓋2人之印文，表示已於2022年7月9日在龍潭區北龍路上麥當勞，將170萬元借款及17個月利息43萬3500元，以現金方式償還給郭、楊2人，韓女並於2022年9月14日下午向桃園地院遞狀抗告，又於同年9月16日持偽造還款證明書，向桃園地院提起塗銷抵押權、侵權行為損害賠償的民事訴訟，藉此詐得免除債務並得以塗銷抵押權之利益。

韓女後來找來75歲常姓男子擔任養父，收養關係自同年9月20日起，常男明知韓女與郭、楊2女於2020年7月9日並未在龍潭區麥當勞相約見面，且未返還任何款項，自己當日亦未前往麥當勞等事實，竟在法院民事庭出庭時，同意擔任韓女唆使之偽證，意圖幫助韓女免除債務，但開庭過程被法官識破駁回而未遂，郭、楊女2女向桃園地檢署提告偽造文書、詐欺、偽證等罪。

桃檢偵訊時，被告韓女與常男坦承犯行，韓女所為係觸犯刑法之行使偽造私文書罪、同法之詐欺得利未遂、教唆偽證等罪嫌，被告常姓男子則觸犯刑法之詐欺得利未遂、偽證等罪嫌，檢方偵結依偽造文書、行使偽造私文書、偽證等罪嫌將2人提起公訴。