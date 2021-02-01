後悔了！英國男寧願沒登上「撤離武漢專機」：留在中國更安全

▲英國累計380萬人確診，死亡人數達10.6萬。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖北武漢2020年1月底新冠肺炎疫情嚴重，第一架英國撤僑專機帶著83人撤離，如今1年過去了，其中一名男子感到十分後悔，表示希望自己沒有登上那個回英國的飛機，認為留在中國會更安全、更自由。

英國男子麥特‧勞（Matt Raw）近日接受BBC採訪，講述去年撤離的過程，當時他收到「撤出武漢」的建議時，認真思考了許久。

起初英國政府稱只有本國公民才能登機，如果勞選擇回家的話，意味著要將他的中國妻子獨自留在武漢，因此他選擇留下。

▲巴士將自武漢撤回英國的僑民載往醫院。（資料圖／路透）

在撤離前夜，勞甚至將建築工具放在家門口，因為第二天他要去支援建設醫院，但就在航班起飛前幾個小時，英國政府突然宣佈，歡迎持有中國護照的家庭成員與配偶等一同登機。

勞在淩晨4時看到新聞，然後立刻收拾，把東西胡亂塞進行李箱，就帶著家人趕往機場，但現在，他希望自己永遠沒有登上那個航班回英國。勞認為英國政府欺騙了他們，因為當時被告知「回到英國就安全了」。

勞說，中國處置疫情迅速且高效，並封鎖了城市，這是正確的做法；如果當初沒有離開武漢的話，蝸居在一間小公寓2、3個月裡是不舒服，但是他們擊敗了病毒，生活恢復了正常，「如果我們留在中國，我們本來會更安全、更自由。」

勞表示，現在自己住在柴郡（Cheshire）郊區的一座小房子裡，「但我們被困在這裡了。這裡像一座監獄。」

經典Tiffany銀飾手鍊