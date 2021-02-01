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搶送新冠疫苗！華航：接獲多家業者洽詢　冷鏈運送可至-80°C

▲▼台灣首見極地般超低溫運送 華航冷鏈認證運送可至-80°C。（圖／華航提供）

▲台灣首見極地般超低溫運送，華航冷鏈認證運送可至-80°C。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

看準COVID-19疫苗運送商機，華航開啟超低溫運送服務，添加乾冰後運送保存溫度最低可達-80°C。針對新冠疫苗運送部分，華航表示，已經做好準備，且陸續接獲多家業者洽詢各類疫苗載運計畫，目前正在積極安排中。

新冠疫苗運送增加全球貨運需求，華航表示，身為全球航空貨運主力業者，已經做好準備，且陸續接獲多家業者洽詢各類疫苗載運計畫，目前正在積極安排中。

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華航以醫藥品冷鏈的國際認證及多年的專業運送經驗，加上遍及歐美主要城市如德國法蘭克福、英國倫敦、美國紐約與芝加哥等航點，可隨時配合運送疫苗的需求；同時研議與聯航接洽合作，協助他國轉運疫苗商機。

華航自2013年起，積極布局現代化醫藥品冷鏈物流市場，並申請國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證，在2019年4月通過嚴格審核，為台灣首家且當前唯一獲此認證的航空公司。

▲▼以色列官員28日公布輝瑞疫苗的有效性達99.96%，目前已有30%的國人完成接種。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

國際航空運輸協會（IATA）特別注重運送風險評估與管理，華航在運送前的場站能量分析、人員訓練等皆有完善措施，且冷鏈運輸經驗豐富、管理完善，不僅運送過程全程監控、優先進倉，還額外提供貨主可透過官網追蹤溫控櫃的溫度、電量等，種種高品質服務及對運送的嚴謹態度，是獲得CEIV認證的關鍵。

在低溫冷鏈空運服務上，華航具有豐富的操作經驗、國際公認的運輸資質，將低溫貨品築打於主動式溫控櫃內，可確保貨品品質不受到環境溫度差異干擾，即使往來季節相異的南北半球也沒有問題，上至+25°C、下至-20°C的品項，如流感疫苗、抗癌藥、胰島素、快篩劑等，均可確保穩定安全的運送。

為進一步拓展產品服務範圍，華航與國際被動式溫控櫃供應商簽約合作開啟超低溫運送，同樣是以溫控櫃的方式確保貨品運送品質，但和一般冷鏈以電力控制溫度驅動的主動式溫控櫃集裝箱不同，被動式超低溫溫控櫃免用電池，採用專利的真空隔熱溫板，搭配相變材質調溫真空絕熱，可有效保持特定低溫溫度長達5天，添加乾冰後最低保存溫度更可達-80°C，為特定疫苗藥品提供穩定、安全的溫度環境，達到保持功效、運送質量和維持價值的優質運送服務。

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