「否認有部桃第2」！鄭文燦：目前沒有第2家醫院有醫護確診

▲鄭文燦於桃園防疫會議後，接受媒體聯訪。（圖／記者張榮恩攝，下同）

記者沈繼昌、張榮恩、林昱萱／桃園報導

中央疫情指揮中心30日公布國內新增4例本土，而桃園也傳出有第二間醫院有院內感染之情況。對此，桃園市長鄭文燦31日接受媒體聯訪時表示，目前桃園並沒有第二家醫院有醫護確診，因此不能被稱之為部桃第二。

鄭文燦於31日上午8時舉行防疫會議，而席間環保局提到，「診所及醫院不得拒絕診治、收診部桃病人或『自主健康管理』民眾，若拒絕將依醫療法處罰。」另外，民政局也提到，「截至1月30日居家檢疫4411人，當日新增67人，累計監測55387人，累計解除50976人。」

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另外，對於案863護理師一家7口6人確診、1人隔離，其中護理師婆婆、案907確診當天不幸死亡一事，鄭文燦則表示，「已請衛生局、民政局協助並成立聯合關懷小組，希望幫助護理師一家人 度過難關，家庭一下子失去了支持，我們希望給他們最大關懷與幫助。」

此外，對於並未公布該間醫院名稱，鄭文燦則表示「中央疫情指揮中心沒有公布醫院名字，有它的考量，主要是對疫情的判斷，除了部桃，目前沒有其他醫院有醫護確診，我們有通知所有醫院必須做好醫院必要防護。」

另外，鄭文燦也表示，「防疫還沒到達盡頭，也還沒寫下句號，並沒有告一段落之心情，防疫要嚴謹、冷靜團結、也要正向，這段時間以防疫為主，但市政工作仍需要推動，我目前已經把2月底前的大型活動都停止或延期，目前專注防疫，但該有的各種建設計劃，仍會按照時間表推動。」