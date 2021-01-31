鄭文燦「最怕晚上9點接到電話」　抗疫20天嘆壓力很大

▲鄭文燦視察部桃。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

部桃醫院群聚感染再傳壞消息，30日出現4例本土病例，其中還有1人身亡。桃園市長鄭文燦30日受訪感嘆「每天都過得很漫長」，抗疫20天壓力很大，晚上9點最怕接到衛生局長王文彥回報新增確診的來電，同時呼籲民眾團結冷靜才能度過難關。

據《聯合新聞網》報導，鄭文燦30日走訪桃園南門、大湳市場，也宣布公有零售市場1、2月攤租都減半，降低攤商負擔過好年；全市傳統市場每周消毒一次，讓大家可以安心採買。

他在受訪時表示，抗疫20天壓力很大，晚上9點最怕接到衛生局長王文彥回報新增確診的來電，再新增4例確診心情沉重，但現階段沒有鬆懈本錢，也盼勿指責、謾罵也不該貼標籤，團結冷靜才能度過難關。

回想起11日當天，相繼接到部桃有醫師確診的消息，鄭文燦說「當時心沉了一下，守了一年很不容易。」

由於病毒有潛伏期，30日又新增4例本土確診，代表風險期要再後延。鄭文燦說，「疫情還沒辦法很快落幕」，但他會嚴謹處理每個個案。

▲鄭文燦的手寫紙條「我桃園，我驕傲」。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

桃園市長鄭文燦29日也在臉書發文強調，桃園收治確診病例佔全國超過四分之一，且照顧確診病患的人都是桃園人，最後附上手寫紙條「我桃園，我驕傲！」。