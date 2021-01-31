全球首例！巴西有患者「同時感染2變種病毒」　專家憂：突變加劇了

▲巴西疫情嚴峻。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

巴西「亞馬遜變種病毒株」具超強傳染力，各國人心惶惶，更出現一名確診者同時感染2款變種新冠病毒，為全球首例。專家表示憂慮，這可能加劇病毒突變，擔心可能有多種變種病毒在巴西傳播。

綜合外電報導，此份研究報告於27日在醫學網站medRxiv發表，但未經過同行評議。

內容顯示，2名確診者年約30多歲，於去年11月下旬確診，其後驗出感染在里約熱內盧州出現的P.2變種病毒（B.1.1.28譜系）；他們同時感染該病毒第二個變種，病徵包括乾咳、喉嚨痛和頭痛等。

首席研究員、南里奧格蘭德州菲瓦萊大學的病毒專家施皮爾基（Fernando Spilki）十分擔憂，稱合併感染可更快產生新變種，並將成為病毒另一條進化途徑。

▲巴西展開新冠肺炎疫苗施打，優先讓醫護人員接種。（圖／路透）

他接著指出，病毒的異變也會帶來更大的傳播風險，或會對目前正在研發的疫苗產生抗藥性，推測巴西境內應有多種變種病毒大量傳播，才會發生合併感染的個案。

目前已出現的變種病毒中，英國毒株的傳染力及致死率較高，南非毒株則削弱疫苗功效，巴西毒株有很強再次感染能力。據巴西衛生部當地時間28日發布的疫情數據，該國累計確診新冠病例數已超900萬例。