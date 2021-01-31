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案908增2風險！　醫建議公布「第二家醫院名」：戰線確定擴大

記者陳俊宏／綜合報導

部立桃園醫院群聚擴散，一名病人（案889）曾到平鎮某醫院就醫，導致另一名在該院同一診間的看病民眾（案908）也確診。對此，急診科醫師謝宗學表示，案908這同時暗示兩個可能風險，「戰線確定擴大，再次增加爆發社區疫情的風險。」他也建議，指揮中心或許可以考慮公布第二間醫院名稱，遏止謠言紛擾，相信以台灣國民的成熟度，應不至於標籤化醫院、造成歧視。

謝宗學今天（31日）在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，案908在另外一間醫院於1/23被案889傳染，雖然是先前匡列的範圍，但擴大至第二間醫院確定發生「醫院內感染」，的確滿令人擔心。

謝宗學說，有了部桃醫院的經驗，指揮中心在1/24案889確診後，開始匡列案889到第二間醫院看診時的相關接觸者，並在1/26匡列到案908居家隔離，1/29採檢、1/30確診、無任何症狀，Ct值20表示還未發病或發病初期，病毒量高，具有傳染力。

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▼指揮中心30日公布國內新增4例本土病例。（圖／指揮中心提供）

▲▼0130中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

謝宗學表示，這同時暗示了兩個可能的風險，第一，第二間醫院內發生病毒傳播的風險；第二，案908被匡列居家隔離前，導致社區傳播的風險。

謝宗學指出，雖然根據疫情指揮中心的說法，第二間醫院已經完成消毒並隔離相關接觸者，但戰線確定擴大，再次增加爆發社區疫情的風險；戰爭時最忌諱謠言動搖軍心，指揮中心不公布醫院名稱的用心可以理解。

謝宗學說，然而，網路上各種謠言不斷，平鎮地區醫院幾乎都被點名過，導致人心惶惶，容易被有心人士利用挑動社會不安氣氛；因此，建議指揮中心考量這次桃園地區疫情的規模和擴散的情況，或許可以考慮公布第二間醫院名稱，遏止謠言紛擾，相信以台灣國民的成熟度，應不至於標籤化醫院、造成歧視。

▼謝宗學建議指揮中心公布第二家醫院名。（圖／指揮中心提供）

▲▼0130中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

謝宗學寫道，從桃園院內感染事件擴散的速度可以知道，COVID-19的傳染力就是這麼驚人，網路上一直有人在散布醫院隱匿肺炎病人的實際病情，蓋牌不做篩檢，掩飾台灣有大批感染者的事實，若真是如此，沒有大規模隔離相關接觸者，各大醫院早已因為院內感染淪陷，出現數量驚人的死傷；若有大規模隔離相關接觸者，消息早已傳遍台灣，根本不可能掩蓋。

謝宗學說，台灣這次防疫作戰格外辛苦，除了要對付無形的病毒，還要面對國內某群人不斷造謠，企圖撕裂團結，「我們可以做的是，看到網路上或群組內不明來源或未經證實的消息時，不要隨意轉傳，先查證和思考，審慎分析消息的合理性，不要讓不實的消息，破壞過去一年好不容易建立的台灣防疫奇蹟，因為人心的團結是防疫最重要的基石，唯有團結一心，才能在漫長的病毒戰爭中取得最終的勝利！」

指揮中心30日公布國內新增4例本土病例，其中有1例為感染源不明案889的接觸者案908，接觸時間為去桃園平鎮另一間醫院門診就醫候診時，不過指揮中心暫不考慮公布醫院名稱。

指揮中心發言人莊人祥表示，嚴謹的院內感染應該是患者於住院期間所得到感染，不過謹慎起見，指揮中心放寬至醫院環境中感染都列為院內感染，該起個案出現意味「第二家醫院出現院內感染」。

莊人祥說明，目前案908Ct值20屬於病毒量高，後續要觀察病毒量是否持續升高；另一方面，進一步調查案908離開醫院至被匡列之間的足跡，評估有無公布需要。

▼謝宗學發文。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

案908增2風險！　醫建議公布「第二家醫院名」：戰線確定擴大。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

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