　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

案863護理師「1傳5」釀1死　醫師曝關鍵：最初就應到醫院隔離

記者楊庭蒝／綜合報導

部桃醫院感染持續擴大，台灣今天增加4例本土病例，當中3例為案863染疫護理師的家人，其中案907也就是護理師婆婆死亡。對於一家7口中有6人染疫，剩下一名成員則為案907的主要照顧者，北醫胸腔內科主任周百謙受訪時指出，當時發生家中成員染疫，就應該執行單獨隔離，有長者更應如此，將照顧工作交給醫院。

▲中央流行疫情指揮中心針對部立桃園醫院進行醫事人員進行全面管控，防止疫情出現破口。（圖／記者沈繼昌攝）

▲一家六口全在醫院隔離照顧中。（圖／記者沈繼昌攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在進行居家隔離的過程中，周百謙醫師認為，其實，若一個家庭中出現3個指標案，那就應當視為高風險區域，最好能一人一室進行隔離，若是無法達成也最好避免共食，更重要的是，若家中成員有生活無法自理、具有高度染疫風險的長者，應該照料的工作交給醫院，會比留在家裡來得安全。

周百謙醫師解釋，以此次的案例為例，案863的護理人員連同家中成員共6人確診，其實最主要的關鍵還是同住在一個屋簷下，「維持適度的一些空氣流通，或甚至如何去注意人與人之譏的一個個體距離，摘下口罩的那一個時刻，是因為大家會講話會聊天，這些飛沫的傳播，其實才是從去年年初的一個居家吃飯的過程中，幾個零星案例裡面給我們的啟示。」

此案尚未染疫、案907的主要照顧者，雖然可能在照護過程中口罩、手套，簡單防護衣都有配戴，目前也沒有相關的病徵出現，但周百謙醫師提醒，該名照顧者還是具有高度染疫風險，先前就曾有案例是感染後10天才發病，所以還是要特別留意，指揮中心或許也能夠考慮增加檢驗的頻率，盡早讓確診個案可以及早發現就醫治療。

對於將至的年節，指揮中心指揮官陳時中強調，團圓過年最好是以家庭聚會為主，若在家圍爐一定要公筷、母匙，最好自己另外準備一副餐具、並和大家保持距離分開食用，減少交叉感染機會。

ET快訊
陳芳語選秀被逼說「我是中國人」　崩潰求監視器：淘汰我
180cm富二代愛上女神！7天花400萬　求婚慘被拒：你下面
快訊／台鐵女列車長收隔離通知　衛生局證實：她到過平鎮某醫院
快訊／被指是「平鎮某醫院」！聯新醫院6點聲明回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台鐵女列車長收隔離通知　衛生局證實「她到過平鎮某醫院」

案863護理師「1傳5」釀1死　醫師曝關鍵：最初就應到醫院隔離

快訊／被指是「平鎮某醫院」！聯新醫院6點聲明回應了

她一口氣「猛嗑17片烏魚子」！肛門猛噴液體　結局超慘烈

公布「桃第二波院內感染」醫院名？　指揮中心給解答

又是L452R變異！染疫護理師案863病毒序列初判「與其他9人一致」

外送員「偷吃客人鹹酥雞」！1小時後又來接單　老闆傻眼：太香了

部桃至少「9人陰轉陽」！四採才確診　醫看案例驚恐：潛伏期變了

全家人隔離！案907死亡「無人協辦後事」　陳時中：部桃全力支援

快訊／「平鎮某醫院」驚爆院內感染！大量民眾收通知　急赴院篩檢

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

江宏傑帶《全明星》7成員突襲《玩很大》！　車上累癱…李玖哲喊話他兒女「So Red」

車銀優撒嬌「歐都K」逗文佳煐笑　黃仁燁護花..直接抓假面閨蜜出來罵！

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

買便當被插隊...新北男爆氣狂罵　「捶櫃台」怒嗆店員：報警抓我！

好尷尬！萌妹誤把狗碗當「洗臉盆」 法鬥滿臉無奈：誰來幫我勸勸她？

快訊／台鐵女列車長收隔離通知　衛生局證實「她到過平鎮某醫院」

案863護理師「1傳5」釀1死　醫師曝關鍵：最初就應到醫院隔離

快訊／被指是「平鎮某醫院」！聯新醫院6點聲明回應了

她一口氣「猛嗑17片烏魚子」！肛門猛噴液體　結局超慘烈

公布「桃第二波院內感染」醫院名？　指揮中心給解答

又是L452R變異！染疫護理師案863病毒序列初判「與其他9人一致」

外送員「偷吃客人鹹酥雞」！1小時後又來接單　老闆傻眼：太香了

部桃至少「9人陰轉陽」！四採才確診　醫看案例驚恐：潛伏期變了

全家人隔離！案907死亡「無人協辦後事」　陳時中：部桃全力支援

快訊／「平鎮某醫院」驚爆院內感染！大量民眾收通知　急赴院篩檢

conti五局大逆轉首勝長力　台電男排確定拿下今年例行賽冠軍

獨／高雄男遭擄凌虐！暴力踩肚「湯匙狂餵屎」　警帶回3人偵辦中

臺北鯨華Jessica攻下全場最高25分　藍海加油團應援助勝

致死率達75%！　科學家警告發出「立百病毒」警告

義大利重機廠「第1款電動滑板車」誕生！可摺疊設計通勤超好用

男友送DNA試劑！她好玩送去檢測　驚抖出媽媽多年「超綠秘密」

撒6000元爽買烏魚子！她一口氣狂嗑17片…下秒悲劇發生了

快訊／台鐵女列車長收隔離通知　衛生局證實「她到過平鎮某醫院」

愛自慰害禿頭？醫揭頭髮狂掉「恐怖關鍵點」：有慾望就去做

案863護理師「1傳5」釀1死　醫師曝關鍵：最初就應到醫院隔離

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

快訊／部桃群聚出現1死亡個案

部桃群聚擴及平鎮某醫院！指揮中心定調屬於院內感染

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

雞排妹深夜自爆　尾牙老闆騷擾

桃園驚爆第二家醫院感染！詭異連結曝光

直擊／民眾急赴「平鎮某醫院」篩檢

水瓶寶寶生日趴揪男唱K　費用曝光他傻眼了

中20萬！她卻崩潰：發票不見了...

4人巴西返台「可能藏恐怖毒株」　他怕流竄社區

被指是平鎮某醫院　聯新醫院6點回應了

女車長去「平鎮某醫院」接到隔離單！壢新國際醫院回應了

獨／五寶爸兒燙傷　社會局「全面考慮安置子女」

更多熱門

相關新聞

被指是平鎮某醫院　聯新醫院6點回應了

被指是平鎮某醫院　聯新醫院6點回應了

桃園又有醫院傳出院內感染，許多網友紛紛在猜測，指揮中心口中的「平鎮某醫院」的確切位置。對此，位在平鎮區的「聯新國際醫院」發出6點聲明，聯新醫院院內並無同仁受到病毒感染，院內作業一切如常。

即／基隆東信路大火　驚傳有人受困2樓

即／基隆東信路大火　驚傳有人受困2樓

公布「桃第二波院內感染」醫院名？　指揮中心給解答

公布「桃第二波院內感染」醫院名？　指揮中心給解答

又是L452R變異！染疫護理師案863病毒序列出爐

又是L452R變異！染疫護理師案863病毒序列出爐

黃芳彥家屬不辦公祭　遺體火化長眠美國

黃芳彥家屬不辦公祭　遺體火化長眠美國

關鍵字：

新冠肺炎部桃醫院周百謙影音

讀者迴響

熱門新聞

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

快訊／部桃群聚出現1死亡個案

部桃群聚擴及平鎮某醫院！指揮中心定調屬於院內感染

遊客搶拍超大牌毛帥　狂讚忘賞櫻

魷魚買回家煮5分鐘　竟溶化到只剩渣

阿嬤載孫女被撞飛　3歲女童大哭要回家

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

雞排妹深夜自爆　尾牙老闆騷擾

7天花400萬討歡心！180cm富二代求婚遭打槍　

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

她內衣穿2年…冒「爆量芝麻」畫面曝！夫控超噁習慣：內褲也都是

桃園驚爆第二家醫院感染！詭異連結曝光

更多

最夯影音

更多
夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」
賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

江宏傑帶《全明星》7成員突襲《玩很大》！　車上累癱…李玖哲喊話他兒女「So Red」

江宏傑帶《全明星》7成員突襲《玩很大》！　車上累癱…李玖哲喊話他兒女「So Red」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面