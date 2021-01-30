案863護理師「1傳5」釀1死　醫師曝關鍵：最初就應到醫院隔離

記者楊庭蒝／綜合報導

部桃醫院感染持續擴大，台灣今天增加4例本土病例，當中3例為案863染疫護理師的家人，其中案907也就是護理師婆婆死亡。對於一家7口中有6人染疫，剩下一名成員則為案907的主要照顧者，北醫胸腔內科主任周百謙受訪時指出，當時發生家中成員染疫，就應該執行單獨隔離，有長者更應如此，將照顧工作交給醫院。

▲一家六口全在醫院隔離照顧中。（圖／記者沈繼昌攝）

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在進行居家隔離的過程中，周百謙醫師認為，其實，若一個家庭中出現3個指標案，那就應當視為高風險區域，最好能一人一室進行隔離，若是無法達成也最好避免共食，更重要的是，若家中成員有生活無法自理、具有高度染疫風險的長者，應該照料的工作交給醫院，會比留在家裡來得安全。

周百謙醫師解釋，以此次的案例為例，案863的護理人員連同家中成員共6人確診，其實最主要的關鍵還是同住在一個屋簷下，「維持適度的一些空氣流通，或甚至如何去注意人與人之譏的一個個體距離，摘下口罩的那一個時刻，是因為大家會講話會聊天，這些飛沫的傳播，其實才是從去年年初的一個居家吃飯的過程中，幾個零星案例裡面給我們的啟示。」

此案尚未染疫、案907的主要照顧者，雖然可能在照護過程中口罩、手套，簡單防護衣都有配戴，目前也沒有相關的病徵出現，但周百謙醫師提醒，該名照顧者還是具有高度染疫風險，先前就曾有案例是感染後10天才發病，所以還是要特別留意，指揮中心或許也能夠考慮增加檢驗的頻率，盡早讓確診個案可以及早發現就醫治療。

對於將至的年節，指揮中心指揮官陳時中強調，團圓過年最好是以家庭聚會為主，若在家圍爐一定要公筷、母匙，最好自己另外準備一副餐具、並和大家保持距離分開食用，減少交叉感染機會。