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護理師婆婆確診當天就病逝　名醫嘆： 案907是「最沉重的警鐘」

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▲30日再度新增4例與部立桃園醫院相關的本土案例。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增4例新冠肺炎（COVID-19）本土病例，其中案907為案863護理師的80多歲的婆婆，確診當天即死亡，也是台灣時隔8個月之後，再現死亡病例。對此胸腔科名醫蘇一峰在臉書發文表示，案907的過世對醫護人員是「最沉重的警鐘」。

指揮中心30日公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件之確診個案相關接觸者，其中3例為案863之同住家人（案907、909、910），研判與案863、864、865為一起家庭群聚案；另1例為案889之就醫相關接觸者（案908）。

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指揮中心表示，案907、909、910分別為80多歲、20多歲女性及80多歲男性，皆於1月18日採檢陰性後居家隔離。案907有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於當天死亡。另案909、910為案863密切接觸者，於1月29日與案907一起安排採檢，於30日確診。

▲▼0130部桃本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲0130部桃本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

案908為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，至30日仍無症狀，因與其母同為案889之就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，30日確診，另其母檢驗結果為陰性。個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。

指揮中心公布訊息後，胸腔科名醫蘇一峰在臉書上發文表示， 「醫護家人案907的過世對醫護人員是 最沉重的警鐘，身為前線抗疫的醫護人員最大的惡夢，就是把病毒帶回家中」

胸腔內科醫師蘇一峰。（圖／東森新聞）

▲胸腔科名醫蘇一峰表示，案907的過世對醫護人員是「最沉重的警鐘」。（圖／東森新聞）

蘇一峰直言，「這次疫情期間有許多醫護人員，不敢回家住在外面，但是隨著疫情看不到盡頭，家人總是期望你能回去，因為家人就是要住在一起，一起努力的，不是嗎？」

蘇一峰還PO文下方的留言中回應網友表示，「醫護家人染疫是否應該有賠償呢？我覺得應該要有！因為政府並沒有提供免費的外宿或者外宿補助，所以醫護人員必須自掏腰包外宿！！醫護人員自己一人承擔風險太過沉重了........ 」、「政府既然要省醫護人員外宿的錢，就該負起相關責任……」。

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