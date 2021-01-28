49人吃完台中漢來海港上吐下瀉！遭勒令停業3天　12人緊急就醫

▲49人吃完上吐下瀉，台中漢來海港28日封館消毒一天。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中知名吃到飽餐廳漢來海港27日無預警公告28日暫停營業一天，餐廳要做全面性消毒，引發網友恐慌、擔心與疫情相關。對此，漢來總公司表示，因陸續接獲客人在25日晚間用餐後有不舒服情況，保險起見決定停業一天消毒。據悉共有49人用餐後嘔吐、腹瀉、身體不適，12人就醫，漢來也強調，將會支付消費者就醫醫藥費，餐費也會全額退款。台中市食安處也要求業者暫停營業3天。

今天也有消費者專程從台北南下到漢來海港參加同學會，到場才知道餐廳暫停營業一日，滿臉錯愕，只能再另覓地點聚餐。

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台中市食安處秘書蔡文哲表示，接獲消費者申訴後，已經派員至供膳處調查，並採集食餘、環境及人體檢體送驗，要求業者暫停營業，檢驗結果最快兩周後出爐，屆時食品中如檢出病原菌，將依違反食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰；若調查結果明顯與食品有因果關係，將移送司法偵辦。

另外，餐廳現場也查獲多起缺失項目，包括牆壁角落不潔、砧板及鍋鏟老舊、冰箱門縫不潔、廚餘桶未加蓋、冰箱食品未覆蓋等，已責令業者限期改善，屆期若未改正，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

▲49人吃完上吐下瀉 台中漢來海港28日封館消毒一天。（圖／讀者提供）



▲有消費者專程從台北來台中到漢來參加同學聚餐，到場才知道餐廳無營業，一臉錯愕。（圖／讀者提供）

▲食安處人員緊急到餐廳採檢。（圖／記者游瓊華翻攝）



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