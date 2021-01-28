台中猝死女嬰將解剖！　7寶媽悲曝12字心聲：以為在睡覺

記者黃翊婷／綜合報導

台中市西屯區30多歲李姓女子先後與5名男子產下7個小孩，本月21日卻被警方發現3個月大的女兒沒了氣息，趕忙送醫急救，孩子仍不幸身亡。由於她有酒癮、毒癮，一度流浪街頭，但不想和女兒分開，還曾向社工吐露12字心聲，「會為了女兒振作，努力找工作」，沒想到最後仍發生憾事。

▲李女懷孕時曾是街友，晚上睡在地下道。（圖／ETtoday資料照）

據了解，李女分別與5名男子生子，其中2個孩子跟著前夫（現已成年），2個孩子出養其他家庭，1個由母親代為照顧，加上去年11月早產生下的龍鳳胎，總共育有7個小孩。不過，因為李女幾乎沒有實際照顧經驗，當初懷孕生產時，台中社會局擔心她無法好好照護，不斷遊說將龍鳳胎交由社會局安置。

社會局透露，李女有酒癮、毒癮，一度流浪街頭，晚上睡地下道，家境十分艱困，起初她想把2個孩子留在身邊，直到出院時才發現，自己恐怕真的無法照顧寶寶，但又捨不得跟女兒分開，於是同意將龍鳳胎哥哥委託社會局安置（目前受照顧情況良好），並向社工傾吐心聲，「會為了女兒振作，努力找工作」。

▲台中市西屯區發生女嬰猝死事件。（圖／記者李忠憲翻攝）

然而，台中警方21日接獲李女同居人報案，表示兩人發生爭執，希望警員前往協助，實際到場一看，發現屋內有嬰兒用品、衣物，於是詢問嬰兒在哪裡，李女回答寶寶在睡覺，抱起來一看才發現孩子的臉色不對勁，送醫急救仍不幸身亡。

至於3個月大的女嬰是因為什麼因素猝死，家暴防治中心主任侯淑茹表示，從院方資料來看，女嬰到院時衣著乾淨，但送醫前就已經沒有呼吸心跳，且四肢冰冷、瞳孔放大，身上沒有任何外傷，確切死因還要進一步相驗釐清。台中地檢署相驗後，也決定在本週進行解剖。