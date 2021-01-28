「19萬賣6月女嬰」給色鄰居抵債　台中貧窮三寶爸媽下場曝

▲某次媽媽發現大女兒頸部有吻痕，一問之下才知竟遭何男性侵、猥褻。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一對貧窮三寶夫妻因欠一名何姓鄰居錢，竟以19萬元的代價，將當時年僅6個月的小女兒賣給對方抵債，夫妻、何男27日被檢方依買賣人口罪起訴。誇張的是，何男還性侵夫妻的8歲大女兒，被通緝中。

檢察官查出，阿方（36歲）平時打零工，妻子小慧（化名）為家庭代工，育有大女兒（8歲，安置中）、2女兒（3歲）、小女兒（2歲）。他因家境貧窮，2019年起陸續向何男（36歲，有毒品前科）借錢繳房租，買年幼女兒的奶粉、尿布，還將大女兒託給對方照顧。

某次小慧發現大女兒頸部有吻痕，一問之下才知竟遭何男性侵1次、猥褻2次，氣得報警處理。何男到案時辯稱，「我只是單純幫她洗澡，因她說要玩吸血鬼遊戲，我親吻她頸部才留下吻痕。」

▼夫妻竟將小女兒賣給何男抵債。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

對此，檢察官不採信，2020年依加重強制性交、加重強制猥褻罪起訴何男，並移送台中地院審理。台中地院審理時，由於何多次未出庭，法官於今年1月5日發布通緝。

此外，檢察官還查出，阿方夫婦自2019年6、7月間起，也將小女兒（2019年2月生）交給何男照顧，期間先後向何借款16萬元，支付房租等生活費用。

不過，後來阿方無力償還借款，又因何男有意收養小女兒，雙方卻不熟悉合法收養程序，2019年8、9月間，他們以19萬元，將年僅6個月的小女兒賣給對方，藉以抵債。何再以分5期（每月一期）分別支付6000元的方式，貼補3萬元差額給阿方，並於2020年3月5日付清。

同年3月11日，何男因無法辦理相關法律程序，也無法帶小女兒打預防針，委託不知情的張姓友人，將小女兒帶到台中市某區公所尋求協助。經區公所人員通知警方到場處理，查出夫妻賣小女兒給何男，查扣合約書及分期付款單據等物。台中地檢署27日依買賣人口罪起訴三人。