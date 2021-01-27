獨／惡劣5寶爸！搬走新冰箱卻留滿地尿布垃圾　前房東被臭到怒了

記者游瓊華／台中報導

台中27歲江姓男子「五寶爸」，與年輕妻子生下五個孩子，去年卻因平安夜沒錢讓女兒看病，上網求售嬰兒車籌醫費引發關注。但現在5寶爸前房東出面怒控對方搬走已經近半個月，卻留下滿屋子裝滿尿布的垃圾，房子髒亂不堪，更氣的是「電視台主播送的冰箱從六樓搬走，卻不願清垃圾，甚至當初上網說為了讓女兒看病要賣的推車也丟在舊家！」

▲5寶爸前房東控訴5寶爸搬走半個多月，房子卻沒清理，留下滿屋子垃圾及惡臭，甚至連推車也丟在舊家。（圖／讀者提供）

前房東林姓小姐說，去年1月5寶爸在冬夜用機車載著3個孩子跟太太來租房子，其中一個孩子在冷天竟然只包著尿布沒穿衣服，她跟先生看了相當不忍心，當晚就將房子出租給5寶爸一家，「過去1年房租常沒繳清，有時候只繳500元、幾千元，但考量到5寶爸養那麼多小孩不容易，所以也不忍心催討，周邊左鄰右舍也常捐贈物資給5寶爸一家。」

林小姐痛批，5寶爸搬走後留下滿屋子垃圾，食物、尿布放了半個多月，整個房子臭氣沖天，鑰匙也沒歸還，她數度連繫5寶爸要求將房子清乾淨，但5寶爸先說孩子發燒要改期，後來又說孩子燙傷要送醫，各種理由都有，清理的日期也一延再延，她忍無可忍才決定出面爆料。

「我最氣的就是他有辦法搬走新聞主播送的大台新冰箱，從6樓一層一層扛下來，卻不拿走當初要賣的推車，那推車還是我親戚送給他們一家的，更可惡的是留下滿屋子惡臭，還有奇怪的東西黏在地板上根本清不乾淨！」

「台中五寶爸」27歲江姓男子去年平安夜為籌錢讓女兒看病，上網發文求救引發社會各界關注並提供支援，他今年1月11日原本剛到洗車場工作，準備日夜兼兩份工作養家，不過16日就向洗車場老闆提辭呈。洗車場老闆表示，能理解也體諒江男的難處，只希望對方能對孩子負責。

針對五寶爸上班5天就打算辭職，洗車場老闆表示，儘管江男當時自信撐得住，但做這一行若身兼二職，通常情況下都做不久，一般不會超過一個禮拜，其實一切都在預料之中，只希望對方未來能對孩子負責，「敢生就要敢養。」

▲5寶爸當初上網賣這台推車，希望將賣的錢拿來讓孩子看病，但現也被丟在舊家。

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