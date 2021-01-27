女車長去「平鎮某醫院」接到隔離單！壢新國際醫院回應了





▲部立桃園醫院群聚感染目前累計15人確診。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台鐵一名女列車長未曾去部立桃園醫院，卻收到居家隔離通知，結果發現是曾去桃園平鎮的某家醫院，由於案889曾在該院就醫，因此女列車長被列為醫院接觸者。壢新國際醫院也於今（27）日發出聲明，「絕無院內感染，民眾就醫安全無虞。」針對部分媒體報導指稱《民眾前往中壢、平鎮某醫院就醫後收到居家隔離通知》一事，桃園市政府已發佈聲明稿澄清這完全是錯誤的訊息。

壢新國際醫院聲明全文：

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針對部分媒體報導指稱《民眾前往中壢、平鎮某醫院就醫後收到居家隔離通知》一事，桃園市政府已發佈聲明稿澄清這完全是錯誤的訊息，市長鄭文燦也表示桃園目前沒有任何醫院有院內感染的情況發生。本院鄭重聲明，我院絕無院內感染，一切作業如常！

上述部分民眾接獲衛生局通知採檢，那是桃園所有醫療機構都因中央疫情指揮中心日前（1/24）決定擴大疫調採檢及居家隔離，所以匡列有直接或間接接觸部桃病患足跡疑慮的民眾至桃園區各大醫療機構採檢，並非本院特殊。

自中央疫情指揮中心擴大採檢日起，本院已在另一區域開設「部桃特別門診」把部桃患者與一般民眾完全分流，全院也依桃園市衛生局規定11家責任醫院實施每週全院消毒，目前院內環境是相對乾淨安全的。這幾天本院門診、住院、手術及檢查的病患數及作業流程一切如常。

我院再次重申本院絕無院內感染的情況，外傳個案889、890目前在本院接受治療亦非事實，請民眾放心就診！防疫是全民的責任，身為醫療同業的我們更沒有選擇戰場的權利，防疫視同作戰，身為桃園市11家責任醫院之一，我們必須前仆後繼團結一心在市府的指揮下維護整個桃園市民的就醫需求，秉持同舟共濟的精神全力支援中央疫情指揮中心 的各項指揮，協同處理一切防疫之需求（例如此次承接部桃專案之採檢與支援業務）。

從去年初防疫開始到現今，本院對於所有需要配合的業務同其他責任醫院一樣都全力支援，但是在支援桃園防疫業務需求的同時，我們對於院內就醫環境的安全採取更高規格的標準以保障原就醫民眾之權益。

在此時我院提出呼籲，桃園的各責任醫院不求掌聲，只請大家不要以訛傳訛打擊願意義無反顧挺身而出的醫療機構，最重要的是此類不實的消息會嚴重打擊醫院同仁的士氣。防疫是一場持久戰，類似部桃的情況有可能會發生在任一醫療機構，若各機構為了自保而有所保留支援力度，將會影響全市整體防疫戰力，絕非市民之福。

我們再次呼籲，斷絕一切不實的消息傳播，讓防疫團隊無後顧之憂的安心執行防疫作戰業務，聯新國際醫院感謝全體市民的支持！