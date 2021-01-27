　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／本土+0「部桃連3日無新增病例」另增3例境外移入

記者洪巧藍／台北報導

部桃醫院群聚事件累積15人確診，中央流行疫情指揮中心今（27）日公布連續3日無新增本土病例，部桃感染情況未繼續擴大，但仍有3例境外移入，個案來自菲律賓、緬甸、美國。

部桃醫院感染累積確診達15例，包含2名醫師、4名護理師、3名護理師家人、1外籍看護、2名病患與3名病患家人等，涵蓋4個家庭，當中值得注意的是，案889與案890分別為出院病患與家屬，但他們所在的12A病房當初匡列為風險低的綠區，至目前為止還沒有找到感染源，也讓院內疫情再拉警報，指揮中心已經擴大回溯醫院病患居家隔離，相關隔離人數超過3000人。

指揮中心指揮官陳時中宣布今日無新增本土病例，但有3例境外移入，分別自菲律賓、緬甸及美國入境。案892為菲律賓籍30多歲男性移工，今(2021)年1月6日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；個案1月19日檢疫期滿前採檢結果為陰性，檢疫期滿後至宿舍自主健康管理，因公司要求，1月25日至醫院自費採檢，於今日確診。由於個案無症狀，自主健康管理期間未與他人接觸，故尚無須匡列接觸者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國際COVID-19疫情仍在高峰，請民眾保持警覺，配合防檢疫措施。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲國際COVID-19疫情仍在高峰，請民眾保持警覺，配合防檢疫措施。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

案893為緬甸籍30多歲男性船員，今年1月3日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；個案1月18日檢疫期滿後，接續至其他處所自主健康管理，因預計出海工作，1月25日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共27人，其中12人列居家隔離，15人列自主健康管理。

案894為本國籍40多歲女性，2019年10月至美國工作，今年1月17日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月19日出現咳嗽、流鼻水及喉嚨痛症狀，自行服藥後症狀改善，因1月24日有腹瀉及發燒症狀，25日主動通報後，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；同班機接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計890例確診，分別為780例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、797人解除隔離、86人住院隔離中。

▲▼指揮中心1/26記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
18歲居檢少女猝死「曾與隔離病患同病房」　莊人祥回應了
白沙屯媽祖線上直播擲筊　進香時程出爐
快訊／柯文哲：千人確診要封城　防超過醫療能量負荷
陳時中：北北桃醫院即日起全面禁止探病
快訊／本土+0「部桃連3日無新增」　增3例境外移入
LIVE／18歲少女居家隔離猝死　陳時中最新說明
夫妻19萬賤賣2歲女兒抵債　8歲大女兒慘遭買主性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雙鐵擬「禁飲食、停售自由座」已行文指揮中心　陳時中回應了！

台鐵女車長收隔離通知　桃園衛生局：案889就醫時的接觸者

18歲居檢女猝逝「曾與隔離病患同病房」　莊人祥：法醫採檢

新手人妻初二想回娘家！婆婆喊「我兒是外婆帶大」：一起回我家

線上直播擲筊！白沙屯媽祖北港進香時程出爐　4月11日深夜出發

生產完垂成布袋奶…泡溫泉意外「回歸本位」！新手媽嗨：飄起來了

台鐵女車長是「案889醫院接觸者」　陳時中：那段時間病人全匡列

大甲鎮瀾宮取消除夕發紅包！　8萬個開運小紅包改「3方式發送」

德林寺捐部桃100萬！　主委：防疫同心守住桃園

部桃醫護首批143人解隔離暫居家休息　陳時中：將分2批回院工作

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

林心如大讚霍建華「神隊友」　狂被女兒催生Baby...妙回：自己生！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

雙鐵擬「禁飲食、停售自由座」已行文指揮中心　陳時中回應了！

台鐵女車長收隔離通知　桃園衛生局：案889就醫時的接觸者

18歲居檢女猝逝「曾與隔離病患同病房」　莊人祥：法醫採檢

新手人妻初二想回娘家！婆婆喊「我兒是外婆帶大」：一起回我家

線上直播擲筊！白沙屯媽祖北港進香時程出爐　4月11日深夜出發

生產完垂成布袋奶…泡溫泉意外「回歸本位」！新手媽嗨：飄起來了

台鐵女車長是「案889醫院接觸者」　陳時中：那段時間病人全匡列

大甲鎮瀾宮取消除夕發紅包！　8萬個開運小紅包改「3方式發送」

德林寺捐部桃100萬！　主委：防疫同心守住桃園

部桃醫護首批143人解隔離暫居家休息　陳時中：將分2批回院工作

Lisa中空露胃裝辣出天際！轉側面「真實腰線現形」　網：看呆了

狂！麥葛雷格慘被KO仍爽賺6.92億　等於每秒賺153萬

陳冠宇透露加盟安永鮮物原因　投入職棒選秀很有信心

蘿莉塔前男友劈腿15次！　KTV包廂抓包「廁所和女同事亂搞」

防疫循中央標準　柯文哲不信陳時中：相信陳時中後面那排人

男童撞傷頭部血流不止　歸仁警鳴笛開道17分鐘送到醫院

熱騰騰的比賽新球來了！曾豪駒：先以投手訓練為主

雙鐵擬「禁飲食、停售自由座」已行文指揮中心　陳時中回應了！

鸚鵡Doremi8歲了！家人唱生日歌牠開心跳舞　還自己吹熄蠟燭

漁船設「暗門」　海巡突破搬運工心防…查獲市價500萬私菸

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

北捷手扶梯站左邊挨罵　女醫神回11字

尾牙抽中8800元！她「一動作」獎金沒了

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

夫偷藏保險套！人妻開電腦崩潰：偷吃大嫂

部桃感染成「超級傳播事件」　慘釀6破口淪全院封鎖

學測被蜜袋鼯爬上身！女學生高EQ回應了

快訊／北部3縣市大雨　下波強冷氣團接力越晚越冷探9度

拜託記者問指揮中心這重要問題　前台大醫：求你們了

逮到丈夫出軌　醫師娘見學弟崩潰

婚宴延期討17萬食材費　桃園餐廳：未索全額38萬

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

車長去過桃園某醫院遭隔離　台鐵5點聲明

更多熱門

相關新聞

大陸已接種疫苗逾2276萬劑

大陸已接種疫苗逾2276萬劑

新冠肺炎疫情下，疫苗接種工作進展備受關注。大陸國務院聯防聯控機制27日舉行新聞發布會，會上披露截至26日已經接種新冠疫苗2276.7萬劑次。會上，官方還呼籲，低風險地區就地過年，非必要不出行，確需出行也不要前往高風險地區，但各地方不能擅自加碼，更不能層層加碼，不能阻斷人員出行、返鄉。

部桃醫護首批143人解隔離暫居家休息　陳時中：將分2批回院工作

部桃醫護首批143人解隔離暫居家休息　陳時中：將分2批回院工作

程文欣僅首次檢測陽性後全陰性隔離10天

程文欣僅首次檢測陽性後全陰性隔離10天

NBA名記因新冠肺炎驟逝享年49歲

NBA名記因新冠肺炎驟逝享年49歲

陳時中：北北桃醫院即起至2/9停止探病

陳時中：北北桃醫院即起至2/9停止探病

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19影音

讀者迴響

熱門新聞

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

Keanna經紀人改口道歉了

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

即／曾到部桃看病！18歲少女居家隔離死亡

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面