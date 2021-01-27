快訊／本土+0「部桃連3日無新增病例」另增3例境外移入

記者洪巧藍／台北報導

部桃醫院群聚事件累積15人確診，中央流行疫情指揮中心今（27）日公布連續3日無新增本土病例，部桃感染情況未繼續擴大，但仍有3例境外移入，個案來自菲律賓、緬甸、美國。

部桃醫院感染累積確診達15例，包含2名醫師、4名護理師、3名護理師家人、1外籍看護、2名病患與3名病患家人等，涵蓋4個家庭，當中值得注意的是，案889與案890分別為出院病患與家屬，但他們所在的12A病房當初匡列為風險低的綠區，至目前為止還沒有找到感染源，也讓院內疫情再拉警報，指揮中心已經擴大回溯醫院病患居家隔離，相關隔離人數超過3000人。

指揮中心指揮官陳時中宣布今日無新增本土病例，但有3例境外移入，分別自菲律賓、緬甸及美國入境。案892為菲律賓籍30多歲男性移工，今(2021)年1月6日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；個案1月19日檢疫期滿前採檢結果為陰性，檢疫期滿後至宿舍自主健康管理，因公司要求，1月25日至醫院自費採檢，於今日確診。由於個案無症狀，自主健康管理期間未與他人接觸，故尚無須匡列接觸者。

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▲國際COVID-19疫情仍在高峰，請民眾保持警覺，配合防檢疫措施。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

案893為緬甸籍30多歲男性船員，今年1月3日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；個案1月18日檢疫期滿後，接續至其他處所自主健康管理，因預計出海工作，1月25日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共27人，其中12人列居家隔離，15人列自主健康管理。

案894為本國籍40多歲女性，2019年10月至美國工作，今年1月17日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案1月19日出現咳嗽、流鼻水及喉嚨痛症狀，自行服藥後症狀改善，因1月24日有腹瀉及發燒症狀，25日主動通報後，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；同班機接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計890例確診，分別為780例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、797人解除隔離、86人住院隔離中。

▲指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）