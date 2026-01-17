　
地方 地方焦點

基隆劉銘傳隧道參觀熱潮湧現　市府研議加強管理與交通改善

▲基隆劉銘傳隧道參觀熱潮湧現。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲文化景點成新亮點！劉銘傳隧道人潮增，基隆市府滾動調整參觀模式。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

獅球嶺砲台周邊步道於2025年12月11日正式完工啟用，成功串聯台灣第一座鐵路隧道「劉銘傳隧道」以及市定古蹟「獅球嶺砲台」，打造結合自然生態與文化歷史的嶄新觀光路線。隨著參觀人潮持續增加，部分假日期間已對周邊居民生活與交通秩序造成影響。對此，基隆市文觀局表示，市府已啟動跨局處研議機制，將就參觀模式及周邊配套提出後續改善方案，兼顧文化保存、觀光發展與居民生活品質。

基隆市文觀局說明，劉銘傳隧道初期基於生態保護與參觀品質考量，採團體預約制開放。經基隆市動物保護及生態調查團隊評估，每年12月至翌年2月為多數野生動物冬眠期，對生態干擾相對較低，因此在步道完工啟用後，取消隧道人數上限，開放民眾自由參觀，讓更多民眾得以親近百年鐵道文化與在地生態環境。

▲基隆劉銘傳隧道參觀熱潮湧現。（圖／記者郭世賢翻攝）

文觀局指出，基隆市地形特殊，三面環山、一面向海，許多重要文化資產如獅球嶺砲台、白米甕砲台、劉銘傳隧道及高遠新村港務局局長官舍等，皆與周邊居民生活空間高度交織，加上巷道狹窄、停車空間有限，對大型車輛與大量人流的承載能力本就有限。

步道啟用至今，累計參觀人次已突破3萬人，且多集中於週末及假日，陸續出現汽、機車違規停放、大型遊覽車誤入巷道導致交通壅塞，以及景點廁所量能不足等問題，影響居民居住品質與用路安全。

▲基隆劉銘傳隧道參觀熱潮湧現。（圖／記者郭世賢翻攝）

文觀局長江亭玫表示，針對劉銘傳隧道與獅球嶺串聯步道的開放與管理模式，市府將持續檢討並滾動式調整，不排除評估採取適度收費或人流分流機制，以在自然生態保護、居民生活安寧與觀光推廣之間取得平衡。

江亭玫說，目前市府相關單位已著手規劃改善措施，包含於週五至週日加派人力，加強取締崇德路與樂一路口違規停車行為，並於安一路與崇德路口、樂一路與安樂路一段口設置禁止大型車輛進入告示；同時增設樂建停車場交通引導標誌，以及老大公廟、劉銘傳隧道與樂建停車場之行人導引設施，以提升整體交通秩序與參觀安全。

文觀局也再次呼籲，請參觀遊客行經住宅區時降低音量，尊重在地居民生活；並建議多加利用大眾運輸工具前往，步行約10分鐘即可抵達景點。自行開車民眾請將車輛停放於樂建收費停車場（步行約15分鐘），遊覽車則請於安一路或安樂路一段下車接駁（步行約15分鐘），以共同維護周邊交通秩序與參觀品質。

▲基隆劉銘傳隧道參觀熱潮湧現。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆劉銘傳隧道參觀熱潮湧現　市府研議加強管理與交通改善

