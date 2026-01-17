　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻翻手機見裸女片！竟是「老公偷拍嫂嫂洗澡」　斷指成鐵證

▲▼洗澡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲一名人妻在老公手機發現裸女片，結果竟是老公偷拍嫂嫂洗澡。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

老婆翻看老公手機，驚見裸女洗澡影片，追查後卻發現拍攝對象竟是同住家中的嫂嫂。新北市男子阿明（化名）涉嫌在嫂嫂浴室天花板裝設攝影設備，偷拍洗澡畫面，一審判處有期徒刑4月。阿明不服上訴，堅稱影片來自色情網站，但高等法院認定犯行明確，且關鍵影片是靠「斷指特徵」確認拍攝對象就是嫂嫂，駁回上訴，全案定讞。

老婆起疑翻手機　揭發家庭偷拍

判決指出，阿明與妻子花花（化名）、嫂嫂同住在新北市鶯歌區。2023年6月20日晚間，花花在阿明手機內發現一段裸女沐浴影片，因畫面環境與家中相似，直覺不對勁，遂拿給嫂嫂查看。嫂嫂一開始難以置信，細看後卻確認影片中的人正是自己，拍攝地點也是她個人房間內的浴室，當場情緒潰堤，隔日報警處理。

檢警調查發現，阿明早在事前就於嫂嫂浴室天花板抽風機處偷偷架設攝影設備，從上方角度長時間偷拍洗澡畫面，行徑相當惡劣。

斷指成鐵證　法院勘驗影片確認身分

高院審理時當庭勘驗影片，畫面顯示女子在浴室內裸身盥洗，鏡頭角度與嫂嫂浴室格局完全吻合。更關鍵的是，影片中女子右手無名指有明顯斷指特徵，與嫂嫂實際身體狀況一致，嫂嫂也當庭指認畫面中的人就是自己。

法院認定，影片未經剪接，內容自然流暢，並非阿明辯稱的網路下載色情片，而是實際偷拍所得。

辯稱看A片誤存　說詞反覆不被採信

對此，阿明否認偷拍，辯稱影片來自色情網站，自己只是觀看並不清楚來源，甚至改口稱「不會下載影片」。但法院指出，阿明在警詢、偵查及審理中的說法前後矛盾，且影片最初即存於其手機內，是由妻子發現後轉交給嫂嫂確認，整個過程與證人證述相互吻合，顯屬卸責之詞。

小叔變偷拍狼　高院：侵害最核心性隱私

高院認為，阿明身為小叔，竟對同住嫂嫂下手，嚴重侵害其性隱私與生活安寧，行為同時構成家庭成員間的不法侵害。原審依刑法「竊錄非公開活動及身體隱私部位罪」判刑4月、得易科罰金，並沒收相關影像，量刑並無不當，上訴無理由，予以駁回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「房子被賣了」？　4200人突收980萬交易簡訊
林昀儒驚傳身體不適退賽
台美貿易協議「台積電被賣了？」　財務長曝在美擴大投資原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻翻手機見裸女片！竟是「老公偷拍嫂嫂洗澡」　斷指成鐵證

彰化偏鄉成金雞母！二林農會存款破180億　年終豪發6個月起跳

賣假學歷判刑88年人間蒸發　南榮科大前校長遭檢通緝

北捷板橋站「車廂突冒白煙」！乘客嚇壞奔逃　450人緊急疏散

打手基地大亂鬥「3殺人犯全跑了」！6萬人炸鍋怒搜長相...照片曝光

快訊／台南大樓工地驚傳起火　28樓頂狂噴火

桃園男抽到「軍魂部隊」！入伍2周竟趁放假逃兵　判決出爐

調查局前副局長揪團推保育　拍到野生小石虎出生獎金30萬

女友提分手！恐怖男闖入租屋處...綑綁性侵她　事後匯2000元

金門金城鎮西海路雜草火警　白煙狂密燃燒面積約1,000平方公尺

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

人妻翻手機見裸女片！竟是「老公偷拍嫂嫂洗澡」　斷指成鐵證

彰化偏鄉成金雞母！二林農會存款破180億　年終豪發6個月起跳

賣假學歷判刑88年人間蒸發　南榮科大前校長遭檢通緝

北捷板橋站「車廂突冒白煙」！乘客嚇壞奔逃　450人緊急疏散

打手基地大亂鬥「3殺人犯全跑了」！6萬人炸鍋怒搜長相...照片曝光

快訊／台南大樓工地驚傳起火　28樓頂狂噴火

桃園男抽到「軍魂部隊」！入伍2周竟趁放假逃兵　判決出爐

調查局前副局長揪團推保育　拍到野生小石虎出生獎金30萬

女友提分手！恐怖男闖入租屋處...綑綁性侵她　事後匯2000元

金門金城鎮西海路雜草火警　白煙狂密燃燒面積約1,000平方公尺

今好天氣！　下週二北台灣「驟然濕冷」高山追雪有望

洛鞍颱風轉圈圈！　下週二「滑梯式降溫」探8度

Skoda「全新旗艦7人座電動休旅車」來了！Peaq預定今年夏季全球首發

平安符破損「亂丟垃圾桶」恐業力反噬　命理師曝3正確處理方法

人妻翻手機見裸女片！竟是「老公偷拍嫂嫂洗澡」　斷指成鐵證

大樂透出三連號又送錢！「二獎中2注」開在台中、台南

彰化偏鄉成金雞母！二林農會存款破180億　年終豪發6個月起跳

WBC日本隊公布第2波「11人名單」　大谷翔平領軍2月集訓

你是水腫還是胖？「4招」教你快速判定　穿襪小腿有勒痕也算

賣假學歷判刑88年人間蒸發　南榮科大前校長遭檢通緝

當190的邊佑錫.李彩玟相遇...

社會熱門新聞

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

北捷板橋站車廂突冒白煙！450人緊急疏散

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

他抽到軍魂部隊　入伍2周趁放假逃兵

台大生吸金5500萬賠光　刑警爸竟偷查個資嗆債主

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

人妻翻手機見裸女片！竟是老公偷拍嫂嫂洗澡

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

賣假學歷判刑88年　南榮科大前校長遭通緝

即／台南大樓火警　工地頂樓狂噴火

更多熱門

相關新聞

新北食農教育展躍國際　奪美國繆思創意獎銀獎

新北食農教育展躍國際　奪美國繆思創意獎銀獎

新北市政府農業局辦理「食現未來（F∞D Sustainable Future）」食農教育展，結合互動學習與生物多樣性教材推動永續農漁教育，將農漁業場域轉化為具體可體驗的城市展覽，榮獲2025美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）銀獎肯定。今（14日）於市政會議中獻獎，市長侯友宜感謝市府團隊與市民共同參與，讓新北市食農教育的創意成果躍上國際舞台。

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

神仙眷侶私下都在做的三件事　日本調查：竟然包含「拒絕約會」？

神仙眷侶私下都在做的三件事　日本調查：竟然包含「拒絕約會」？

藍農曆年前完成新北提名　鄭麗文：再與黃國昌協商或比民調

藍農曆年前完成新北提名　鄭麗文：再與黃國昌協商或比民調

曝員警超勤加班費每小時僅182元　藍議員：民進黨高官多替基層想想

曝員警超勤加班費每小時僅182元　藍議員：民進黨高官多替基層想想

關鍵字：

偷拍隱私家庭糾紛法律判決新北

讀者迴響

熱門新聞

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

北捷板橋站車廂突冒白煙！450人緊急疏散

地政系統出包　4200人收980萬交易簡訊　

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　「刻意藏輪椅」引鼻酸

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！女演員曬蜜月泳裝照

他抽到軍魂部隊　入伍2周趁放假逃兵

八三夭新團員「是超大咖男神」！

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面