人妻翻手機見裸女片！竟是「老公偷拍嫂嫂洗澡」　斷指成鐵證

▲一名人妻在老公手機發現裸女片，結果竟是老公偷拍嫂嫂洗澡。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

老婆翻看老公手機，驚見裸女洗澡影片，追查後卻發現拍攝對象竟是同住家中的嫂嫂。新北市男子阿明（化名）涉嫌在嫂嫂浴室天花板裝設攝影設備，偷拍洗澡畫面，一審判處有期徒刑4月。阿明不服上訴，堅稱影片來自色情網站，但高等法院認定犯行明確，且關鍵影片是靠「斷指特徵」確認拍攝對象就是嫂嫂，駁回上訴，全案定讞。

老婆起疑翻手機 揭發家庭偷拍

判決指出，阿明與妻子花花（化名）、嫂嫂同住在新北市鶯歌區。2023年6月20日晚間，花花在阿明手機內發現一段裸女沐浴影片，因畫面環境與家中相似，直覺不對勁，遂拿給嫂嫂查看。嫂嫂一開始難以置信，細看後卻確認影片中的人正是自己，拍攝地點也是她個人房間內的浴室，當場情緒潰堤，隔日報警處理。

檢警調查發現，阿明早在事前就於嫂嫂浴室天花板抽風機處偷偷架設攝影設備，從上方角度長時間偷拍洗澡畫面，行徑相當惡劣。

斷指成鐵證 法院勘驗影片確認身分

高院審理時當庭勘驗影片，畫面顯示女子在浴室內裸身盥洗，鏡頭角度與嫂嫂浴室格局完全吻合。更關鍵的是，影片中女子右手無名指有明顯斷指特徵，與嫂嫂實際身體狀況一致，嫂嫂也當庭指認畫面中的人就是自己。

法院認定，影片未經剪接，內容自然流暢，並非阿明辯稱的網路下載色情片，而是實際偷拍所得。

辯稱看A片誤存 說詞反覆不被採信

對此，阿明否認偷拍，辯稱影片來自色情網站，自己只是觀看並不清楚來源，甚至改口稱「不會下載影片」。但法院指出，阿明在警詢、偵查及審理中的說法前後矛盾，且影片最初即存於其手機內，是由妻子發現後轉交給嫂嫂確認，整個過程與證人證述相互吻合，顯屬卸責之詞。

小叔變偷拍狼 高院：侵害最核心性隱私

高院認為，阿明身為小叔，竟對同住嫂嫂下手，嚴重侵害其性隱私與生活安寧，行為同時構成家庭成員間的不法侵害。原審依刑法「竊錄非公開活動及身體隱私部位罪」判刑4月、得易科罰金，並沒收相關影像，量刑並無不當，上訴無理由，予以駁回。