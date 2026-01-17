嫩妹「捧著咪咪」挑逗人夫　露骨調情一語成讖

▲女子傳訊息。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導

人妻與丈夫結婚九年，結果一位小三介入讓婚姻破局。人妻發現，先生跟小三不僅頻繁以親暱稱呼互傳訊息，小三還寫著「捧著咪咪」相當露骨，甚至還說一句話，沒想到一語成讖。

根據判決書指出，人夫跟小三透過LINE長期聊天，雙方互稱「寶寶」、「寶貝」，言語間充滿愛意，早已超出一般朋友的界線，讓人妻難以承受。

跨越界線的曖昧往來 婚姻裂痕逐漸擴大

小三明知人夫已婚，仍不斷撒嬌示愛，例如傳訊提到「我寶寶最重要」、「住院前一定要約會」。人夫也回以甜言蜜語，表示只要和對方在一起就無憂無慮，甚至直白說出「我愛你」等話。

▲男女一同泡澡。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

更令人側目的，是雙方曾傳送一張澡堂內男女全裸的照片，而且對話露骨「捧著咪咪」，還說「如果被發現會很慘」。法官認定，小三清楚對方婚姻狀況，卻仍持續互動，已對配偶權造成實質傷害。

被告喊冤不認情 法院認定證據有效

面對指控，小三辯稱雙方只是朋友，裸照只是網路流傳圖片，聊天內容屬於工作壓力下的玩笑。她還反指人妻未經同意查看丈夫手機與電腦，質疑相關對話不具證據能力。

不過，法官認為夫妻共享密碼並不罕見，人妻的取證方式也未涉及長期監控或強迫行為，基於保障婚姻與配偶權，認定相關訊息可以採信。考量人妻已為孩子放棄向前夫求償，最終裁定小三需賠償精神損害40萬元。