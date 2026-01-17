　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「幣想」馬拉松式開庭！　證人爆：抹黑綠營立委網軍頭藏身群組

▲▼ 施啟仁(73年次 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲全台最大虛擬幣交易所「幣想」洗錢案主嫌施啟仁。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

全台最大實體加密貨幣交易商「幣想科技」遭檢警查出涉勾結詐團，協助被害人以現金換取加密貨幣，1年內洗錢金額達23億元，士林地方法院15日馬拉松式開庭，多名被告以證人作證時，揭露部分門店涉詐、涉黑，並點名內部「7％」群組，連曾涉政治網軍抹黑案的網軍頭蕭智鈞也被指是同夥。

門市營運經理作證：部分門店涉黑、與詐團合作

任幣想門市營運的羅姓經理作證說，在其任職期間已得知「有些門店與黑道勾結」，並說明幣想科技實體門店的實際運作，與一般合法虛擬貨幣交易並不相同。

羅稱，幣想科技負責人施啟仁同時身兼境外虛擬資產交易所 CoinW負責人，抱持投機心態，原本就想在台灣開設OTC實體門市，但施也清楚CoinW屬於境外交易所，「要在台灣合法落地其實很困難」。

驚爆公司內部「7％群組」　庭上點名蕭智鈞

更引發關注的是，他在庭上爆料，公司內部曾存在一個名為「7％」的群組，成員中包括蕭智鈞。羅指出，該群組並非一般業務或行政用途的群組，而是涉及特定利益結構。

蕭智鈞過往背景再被翻出　曾涉政治網軍抹黑案

蕭智鈞過去受新北前議長蔣根煌之子蔣欣璋指使，收受金錢在網路上操作抹黑，針對民進黨立委吳秉叡散布不實性侵指控，並自稱掌握約600組個人資料，因此被外界形容為掌控大量帳號與個資的「網軍頭」，沒想到，此次在幣想案中再度被證人點名。

▼網軍蕭智鈞先前收錢替國民黨新北議會議長蔣根煌之子蔣欣璋，寫網路文章抹黑競選對手民進黨立委吳秉叡。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼網軍蕭智鈞承認收錢替國民黨新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋，寫網路文章抹黑競選對手民進黨立委吳秉叡，10月16日首度到北院開庭。（圖／記者黃哲民攝）

AI證人變聲作證：虧錢才知道「要跟詐團合作」

同日下午，法院另傳喚一名「AI證人」（同為被告身分），採取隔離作證並全程變聲。該證人供稱，自己是某間門店股東，但開店後長期虧損，曾詢問其他門店為何能獲利，對方僅回應「在臉書下廣告」，但他實際操作後業績仍遠不如人。

該證人以竹科店為例指出，該店押金金額極高，卻幾乎每天都能把幣換完，直到後來才被告知「是有跟詐騙集團合作」。證人說明，實務上門店會直接與詐騙集團聯繫，由詐團指示被害人加入指定的幣想門店官方 LINE，再要求被害人前往特定門店購買USDT。

他舉例，有被害人曾從花蓮北上至台北重慶店買幣，當時店員察覺異常，認為疑似詐騙而拒絕交易，卻被內部認定是店員「不小心、不知情」，才導致該筆交易未完成，事後甚至需向具有黑道背景的「鼎哥」道歉，並被要求賠償1萬6,992元。

蕭智鈞未遭起訴　司法圈仍高度關注其角色

據了解，蕭智鈞並因幣想案遭檢方起訴，庭上相關內容僅止於被告轉證人之證述，尚未有具體犯罪行為被指認。不過，司法圈人士指出，蕭智鈞過去背景相對複雜，曾在其他案件中被點名或涉及調查，其身分並非單純，因此當其名字在本案重大洗錢庭訊中被提及時，仍引發高度關注。

是否僅止於「群組成員」，或是否另有實際參與行為，仍有待後續庭訊與證據釐清，現階段尚難下定論。

全案下週續行審理　證人將持續出庭

法院預計下週將再傳喚相關證人，續行審理程序，釐清幣想科技與實體門店是否系統性配合詐騙集團、是否涉及犯罪組織分工，以及「7％群組」的實際功能與成員角色，有待進一步調查釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地
台灣人命喪柬埔寨！　另有3台人被抓
新莊男開車失蹤　被發現死在車內
民眾黨參選人看板炎上！　建管處立即拆除
摩鐵狂歡！淫男抱女友另1手「侵犯女友人2次」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林口死亡車禍！男騎車猛撞電桿倒地　民眾急報警送醫仍不治

新北男騎車恍神「栽進路邊水溝」卡洞急呼救　路人嚇壞急報警

快訊 ∕ 谷關7雄又出事！波津加山3K處山友昏迷倒地　警消救援中

新莊男離家失蹤家人苦尋1天「發現他躺車裡」　緊急送醫仍不治

民眾黨參選人看板炎上！挖洞才能看行人號誌　建管處立即拆除

「幫討回被騙200萬」金門婦心動險再匯10萬　警民合作阻詐

新老闆捲內線交易案！他送iPad行賄承辦人　退休調查官判刑2年

摩鐵狂歡！淫男抱女友另1手「侵犯女友人2次」　下場慘了

員林3小屁孩惡搞！街頭亂丟鞭炮險釀火燒車　還拍影片炫耀

豬隊友！他喝酒出車禍叫女友頂罪...當場被抓包　她酒測值更高

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

林口死亡車禍！男騎車猛撞電桿倒地　民眾急報警送醫仍不治

新北男騎車恍神「栽進路邊水溝」卡洞急呼救　路人嚇壞急報警

快訊 ∕ 谷關7雄又出事！波津加山3K處山友昏迷倒地　警消救援中

新莊男離家失蹤家人苦尋1天「發現他躺車裡」　緊急送醫仍不治

民眾黨參選人看板炎上！挖洞才能看行人號誌　建管處立即拆除

「幫討回被騙200萬」金門婦心動險再匯10萬　警民合作阻詐

新老闆捲內線交易案！他送iPad行賄承辦人　退休調查官判刑2年

摩鐵狂歡！淫男抱女友另1手「侵犯女友人2次」　下場慘了

員林3小屁孩惡搞！街頭亂丟鞭炮險釀火燒車　還拍影片炫耀

豬隊友！他喝酒出車禍叫女友頂罪...當場被抓包　她酒測值更高

舊衞生所活化！首創全時家托落腳瑞穗　花蓮中南區家托中繼站

幕後／鄭麗文親中言論引基層焦慮　若真要見習近平地方要角建議3方案

左投稀缺時代的關鍵拼圖　洋基交易補強魏瑟斯數據全面解析

給獎學金還補助出國！慈大與7高中職策略聯盟　扶持弱勢學子

林口死亡車禍！男騎車猛撞電桿倒地　民眾急報警送醫仍不治

少吃不一定瘦！營養師揭露減重真相：熱量赤字才是關鍵

南韓江原道再爆非洲豬瘟！火速撲殺2萬頭豬隻　全面封鎖管制

2026馬年限定美妝盤點　嬌蘭蜂印瓶、LUSH按摩芭從頭到腳開運發光

花蓮吉安戶政幸福變身　桐花主題結婚登記拍照門面亮相

才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地府退貨

龍千玉淚憶曹西平　「生生世世繼續結緣」

社會熱門新聞

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

賣假學歷判88年！前校長棄200萬保證金逃亡　通緝照曝光

人妻翻手機見裸女片！竟是老公偷拍嫂嫂洗澡

北捷板橋站車廂突冒白煙！450人緊急疏散

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

台大生吸金5500萬賠光　刑警爸竟偷查個資嗆債主

他抽到軍魂部隊　入伍2周趁放假逃兵

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

陸戰軍官性侵女同袍！指揮部震怒開鍘　他反抗結局超慘

嫩妹「捧著咪咪」挑逗人夫　露骨調情一語成讖

彰化偏鄉成金雞母！二林農會存款破180億　年終豪發6個月起跳

台灣大道轎車對撞衝進騎樓　車毀5人傷

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面