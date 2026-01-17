「幣想」馬拉松式開庭！　證人爆：抹黑綠營立委網軍頭藏身群組

▲全台最大虛擬幣交易所「幣想」洗錢案主嫌施啟仁。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

全台最大實體加密貨幣交易商「幣想科技」遭檢警查出涉勾結詐團，協助被害人以現金換取加密貨幣，1年內洗錢金額達23億元，士林地方法院15日馬拉松式開庭，多名被告以證人作證時，揭露部分門店涉詐、涉黑，並點名內部「7％」群組，連曾涉政治網軍抹黑案的網軍頭蕭智鈞也被指是同夥。

門市營運經理作證：部分門店涉黑、與詐團合作

任幣想門市營運的羅姓經理作證說，在其任職期間已得知「有些門店與黑道勾結」，並說明幣想科技實體門店的實際運作，與一般合法虛擬貨幣交易並不相同。

羅稱，幣想科技負責人施啟仁同時身兼境外虛擬資產交易所 CoinW負責人，抱持投機心態，原本就想在台灣開設OTC實體門市，但施也清楚CoinW屬於境外交易所，「要在台灣合法落地其實很困難」。

驚爆公司內部「7％群組」 庭上點名蕭智鈞

更引發關注的是，他在庭上爆料，公司內部曾存在一個名為「7％」的群組，成員中包括蕭智鈞。羅指出，該群組並非一般業務或行政用途的群組，而是涉及特定利益結構。

蕭智鈞過往背景再被翻出 曾涉政治網軍抹黑案

蕭智鈞過去受新北前議長蔣根煌之子蔣欣璋指使，收受金錢在網路上操作抹黑，針對民進黨立委吳秉叡散布不實性侵指控，並自稱掌握約600組個人資料，因此被外界形容為掌控大量帳號與個資的「網軍頭」，沒想到，此次在幣想案中再度被證人點名。

▼網軍蕭智鈞先前收錢替國民黨新北議會議長蔣根煌之子蔣欣璋，寫網路文章抹黑競選對手民進黨立委吳秉叡。（圖／記者黃哲民攝）

AI證人變聲作證：虧錢才知道「要跟詐團合作」

同日下午，法院另傳喚一名「AI證人」（同為被告身分），採取隔離作證並全程變聲。該證人供稱，自己是某間門店股東，但開店後長期虧損，曾詢問其他門店為何能獲利，對方僅回應「在臉書下廣告」，但他實際操作後業績仍遠不如人。

該證人以竹科店為例指出，該店押金金額極高，卻幾乎每天都能把幣換完，直到後來才被告知「是有跟詐騙集團合作」。證人說明，實務上門店會直接與詐騙集團聯繫，由詐團指示被害人加入指定的幣想門店官方 LINE，再要求被害人前往特定門店購買USDT。

他舉例，有被害人曾從花蓮北上至台北重慶店買幣，當時店員察覺異常，認為疑似詐騙而拒絕交易，卻被內部認定是店員「不小心、不知情」，才導致該筆交易未完成，事後甚至需向具有黑道背景的「鼎哥」道歉，並被要求賠償1萬6,992元。

蕭智鈞未遭起訴 司法圈仍高度關注其角色

據了解，蕭智鈞並因幣想案遭檢方起訴，庭上相關內容僅止於被告轉證人之證述，尚未有具體犯罪行為被指認。不過，司法圈人士指出，蕭智鈞過去背景相對複雜，曾在其他案件中被點名或涉及調查，其身分並非單純，因此當其名字在本案重大洗錢庭訊中被提及時，仍引發高度關注。

是否僅止於「群組成員」，或是否另有實際參與行為，仍有待後續庭訊與證據釐清，現階段尚難下定論。

全案下週續行審理 證人將持續出庭

法院預計下週將再傳喚相關證人，續行審理程序，釐清幣想科技與實體門店是否系統性配合詐騙集團、是否涉及犯罪組織分工，以及「7％群組」的實際功能與成員角色，有待進一步調查釐清。