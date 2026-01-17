幼兒園就能驗視力　雲林打造學齡前視力防護網

▲眼科醫師進入幼兒園進行專業視力檢查，讓孩子在熟悉環境中安心受檢。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在近視年齡層逐年下探的趨勢下，雲林縣政府攜手國民健康署及縣內眼科醫療院所，試辦「學齡前兒童眼科醫師入園視力篩檢計畫」，16日於天主教斗南幼兒園正式起跑，透過將專業眼科醫療服務直接帶進幼兒園，為孩子的視力健康提前把關，期盼從源頭減緩近視發生與惡化，守護學童未來的學習與生活品質。

計畫啟動儀式在幼兒園學童跳唱視力保健歌曲中揭開序幕，現場充滿童趣與歡笑。縣長張麗善、國健署署長沈靜芬、副縣長陳璧君、縣議員蔡東富、簡慈坊、斗南鎮長沈暉勛夫婦，以及天主教嘉義教區主教浦英雄、天主教中華道明修女會總會長徐嘉雯，並多位眼科醫師、醫療院所代表、幼兒園及各鄉鎮衛生所人員到場，共同見證雲林縣學齡前視力防治的新里程碑。

張麗善指出，研究顯示學齡前幼兒已有約9%出現視力問題，而雲林縣113學年度國小一年級視力不良率為26.6%，六年級更攀升至58.7%，顯示若未及早介入，問題恐持續惡化。透過眼科醫師入園篩檢，不僅能提升早期發現與治療成功率，也能同步向家長與教師宣導正確用眼習慣與姿勢，落實預防醫學的精神。

▲雲林縣政府攜手國健署及眼科醫療院所，啟動學齡前兒童入園視力篩檢計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

她也感謝國健署對計畫的支持，並指出本次試辦由縣府衛生局與教育處攜手合作，結合縣內眼科醫療院所與專業醫師人力，將篩檢服務直接送進校園。計畫自斗南幼兒園出發，將陸續推動至全縣152所幼兒園，預計服務約4,000多名學童，確保每位孩子都能享有平等且專業的視力健康照護，為日後學習奠定良好基礎。

國健署署長沈靜芬表示，學齡前兒童若視力發育不良或遠視儲備量不足，近視惡化速度可能每年增加百餘度，一旦發展為高度近視，日後罹患視網膜剝離、黃斑部病變等不可逆併發症的風險將大幅提高。她肯定雲林縣政府全力配合試辦計畫，讓幼兒能在熟悉的校園環境中接受專業檢查，也呼籲家長安心支持，共同守護孩子的視力健康。

參與計畫的樂明眼科診所院長王治平指出，視力防治不應只是形式上的「完成檢查」，而是要在關鍵發育期建立防線。透過專業篩檢，可及早發現視力發展異常或近視前期徵兆，並即時介入，對降低未來高度近視與相關併發症風險具有長遠影響。

衛生局長曾春美則說，雲林縣眼科醫療資源相對有限，全縣20個鄉鎮市中仍有11個沒有眼科診所，在國健署補助支持下，縣府整合多個醫療團隊與眼科醫師人力，克服城鄉資源落差，順利推動此次試辦計畫。目前已有約94%的家長完成同意書簽署，期盼更多家庭加入，讓孩子在安全、專業的環境中完成檢查。

縣議員蔡東富也肯定縣府在教育、衛生與偏鄉醫療的長期投入，並感謝國健署與醫療院所的共同協力，為地方兒童健康把關。衛生局表示，未來將持續評估試辦成果，作為後續擴大推動的重要依據，透過跨部門合作，逐步建立完善的學齡前視力保健網絡，讓每一位孩子都能擁有明亮清晰的視界。

▲雲林縣推動學齡前視力篩檢，盼縮短城鄉醫療資源落差，守護幼兒視力健康。（圖／記者游瓊華翻攝）