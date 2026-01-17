今好天氣！　下週二北台灣「驟然濕冷」高山追雪有望

▲下週二強烈冷氣團來襲。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天西半部多雲時晴、東半部及大台北東側有短暫雨。下週一晚起北台灣開始下雨，下週二強冷空氣來襲北台灣驟然降溫，而且是濕冷、3000公尺以上高山有可能下雪。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，下週二(20日)強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。下週三至週五(21至23日)強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。

▲今(17日)晨4：20紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空有有鬆散的中低雲(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，雲層伴隨零星回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，山區及東半部局部少量飄雨(右圖)。（圖／洩天機教室）

下週二北台灣驟降濕冷 高山追雪有望

這波冷空氣未達「寒流」的強度，以符合「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。低溫雖遠不如上波低，但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。下週三、四3000公尺以上高山(合歡、雪山、⋯ 等)有降雪機率；2000公尺左右(太平山)處在臨界值，飄雪？氣溫還差一點，固態降水(冰霰、霧淞)或可預期。

24至26日天氣好轉、西晴東偶雨；冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間「輻射冷卻」作用、氣溫偏低，日夜溫差大。最新(17日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「洛鞍」，將在菲律賓東方海面迴轉，並有打轉、逐漸消散的趨勢。仍維持「1月颱、不侵台」的紀錄。