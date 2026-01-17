　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測今登場！首日考數A、自然　6大應考提醒一次看

▲▼大學學測今天下午開放查看試場。圖為師大附中試場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測今天起一連舉行三天。圖為師大附中試場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今日登場，第一天考數A與自然，首日有超過9萬名考生上場應考。大考中心提出6大應考提醒，包括攜帶有效證件、行動電話要完全關機、行動電話與穿戴式裝置禁止攜帶入座、考試開始鈴響起要在答題卷簽全名、考試結束鈴響畢要結束作答，還有常見不可使用的直尺樣例。

學測今天起一連三天在全台同步舉行，今年共有12萬1535人報名，比去年增加353人，包括集體報名10萬9442人，個別報名1萬93人，分配在35個考區、93個分區、3536個試場。今天第一節考數A、第二節考自然，數A有9萬2951人，自然科則8萬1132人報考，其中自然科考生比去年增加906人。

大考中心整理6大應考提醒，包括要攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等之一）、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、置於臨時置物區的行動電話應完全關機、考試開始鈴響起，在答題卷以正楷簽全名、考試結束鈴聲響畢，立即停止作答動作，還有常見不可使用的直尺樣例，提醒考生避免違規。

▲▼ 。（圖／記者李依琳攝）

▲大考中心提出6大應考提醒。（圖／大考中心提供）※點圖放大

此外，大考中心表示，根據中央氣象署對今天的天氣預報資訊，各考（分）區所在鄉鎮市區，考試期間內任一個時段的溫度預報，均未達開放試場冷氣標準攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區試場均不開放冷氣。另下周一將有冷空氣南下，提醒考生應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子或口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且於身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。

01/15 全台詐欺最新數據

學測倒數這科最熱門！　台中考區一次看

115學年度學科能力測驗即將於本周六起，17日至19日連續三天登場。根據大考中心統計，今年總計有12萬1535人報考，全台共設有35個考區、3536個試場。在選考科目方面，以英文科12萬959人報考最多，國文科12萬902人次之，社會科與數學B也分別有超過10萬人選考。

英聽二試「2876人拿A」　缺考率11%創6年新高

英聽二試今登場「2.7萬人創新低」　大考中心：記得帶有效證件

高中英聽成績「2萬人拿A」　412人未帶有效證件被扣分

分科測驗「數甲頂前標」創3年新高　歷史公民5標都下降

