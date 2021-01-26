若黃捷被罷免…陳柏惟也逃不了　邱毅：民進黨2022、2024陷入大危機

▲高雄市議員黃捷。（資料照／記者洪靖宜翻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷面臨罷免危機，民進黨主席蔡英文力挺「保住黃捷」，外界持續關注黃捷罷免案。對此，前國民黨立委邱毅表示，罷免黃捷的難度比王浩宇大，若黃捷被罷免成功，台灣基進黨立委陳柏惟也逃不了，民進黨2022、2024的選戰都將陷入危機。

邱毅指出，黃捷被關注的原因有三；一是做為罷免第一槍的王浩宇已被罷免，罷捷陣營的士氣大振。二是蔡英文出面力挺黃捷，促成反英陣缐與罷捷陣營合軍。三是韓粉已被喚醒，要以罷捷來替韓國瑜討回公道。

邱毅表示，黃捷的公共形象比王浩宇好，王浩宇是藍綠都討厭的鬼見愁，黃捷卻是媒體偏愛的漂亮寶貝，因此罷免黃捷的難度比罷免王浩宇要大得多，但蔡英文沉不住氣，公開力挺黃捷後，反使這場小區域的罷免戰被提高為「對蔡英文的不信任投票」。

因此，邱毅認為「黃捷危險了」，如果繼王浩宇之後，黃捷也被罷免，那下一個更討人厭的陳柏惟也逃不了。接下來，民進黨在2022、2024兩場選戰都將陷入大危機！

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