快訊／陳柏惟回擊羅智強：你在市議會做什麼　我還真不知道

記者楊蕓／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免成功後，國民黨革實院院長羅智強宣布啟動「割萊委」，遭點名的台灣基進立委陳柏惟18日反擊，批羅智強就是愛蹭聲量、跟風，「反而你問我他在市議會幹嘛？我還真的不知道。」

陳柏惟18日下午受訪時回應，罷免要看正當性，如果在出席率、內容不滿，大家面對面討論，「如果是他講的豬肉議題，我已經表達很多次立場，我認為進口美國豬是國際貿易規則，多數民眾也知道這是台灣走向國際的過程，我不認為我們有做錯什麼事情。」

▲陳柏惟針對遭點名罷免受訪。（圖／記者楊蕓攝）

陳柏惟表示，羅智強就是很愛蹭聲量、跟風、最會作秀的人，他上次不知道為什麼還去剃光頭，他當然希望成為國民黨的議題領航者，因為他既沒有派系背景，也沒有家世血統，他必然要向黨中央表達忠誠，這是功能性的角色，負責打空戰。

「反而你問我他在市議會幹嘛？我還真的不知道。」陳柏惟說，被他的議題拖著走，但我在中央哪裡做不好，就針對議題討論嘛！羅智強自己在市議會做什麼，我也是講不出來。

陳柏惟強調，不要忽略政治工作的本質，在自己的位置應該做什麼，而不是只跟著議題跑。

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