吳思瑤反擊羅智強：他對我的「政治跟騷」與共軍擾台同等級

記者楊蕓／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇16日被罷免成功後，國民黨革實院院長羅智強發動「割萊委」，包括民進黨立委吳思瑤、蔡適應、蔡其昌、台灣基進立委陳柏惟等都被點名。對此，吳思瑤18日受訪時無奈表示，自己完全不認識羅智強，「我也很好奇他一路鎖定我，羅智強對我的政治跟騷，比起共軍每天襲擊騷擾台灣領空，次數幾乎是同樣的等級。」

「罷免的亂流來了，我們只好繫緊安全帶。」吳思瑤18日在立法院受訪時回應，她會全力守護士林北投這一席，當作是2020選戰延長賽，也相信理性專業的問政會是她最好的防禦、保護傘。

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者李毓康攝）

吳思瑤表示，過去都聽過「亂點鴛鴦譜」， 現在看到的是「亂點罷免譜」，並強調，開放美豬進口是國家政策，身為執政黨立委只能支持政策，為了守護學生安全，她在教育委員會全力為校園食安把關，包括修改契約、提升補貼，以及校園零萊豬、百分之百用國產肉，都是過去開放美牛時沒有做到的事，「如果羅智強真的關心學生食安，應該給吳思瑤肯定，而不是罷免吳思瑤。」

吳思瑤認為，這些被點名罷免的立委都被藍營列為可能參選2022地方首長的人選，也許這就是對部分政黨、政治人物，作為2022選戰的熱身賽，以罷免的手段先進行政治抹黑、攻防，而她也會全力備戰。

吳思瑤強調，在罷免、公投過程中，如果能讓台灣有更健全、理性討論政策的空間，往正向來想也許不是壞事，但憲法賦予選舉、罷免的權利是至高無上的，如果被部分政黨或政治人物因個人利益操弄這珍貴的權利，令人遺憾。

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