罷王成功！下一個吳思瑤、陳柏惟被點名　網狂刷「2/1罷萊委」

▲民進黨立委吳思瑤 。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨桃園市議員王浩宇16日被罷免成功，「罷王粉專」升級為公民監督不適任民代平台。至於誰會成為下一個被罷免的目標，國民黨內部認為，下一波應該會力拚「割萊委」，其中被直接點名的是支持萊豬進口的民進黨立委吳思瑤，以及台灣基進立委陳柏惟。

民進黨桃園市議員王浩宇被罷免成功，他17日晚間透過臉書發文，坦言「是我不夠努力，我不怪任何人」。罷王行動告捷之後，國民黨持續推動罷免高雄市議員黃捷的「罷捷」行動，甚至還直接點名民進黨立委吳思瑤、台灣基進立委陳柏惟可能就是下一波的「割萊委」目標。

國民黨台北市議員羅智強曾在臉書上直指吳思瑤護航萊豬進口，甚至陷入關說醫材爭議，事後卻沒膽子承擔責任，還把責任都推給助理，「沒事推萊豬，有事推助理，真的好有擔當，不要跟我說公文掛吳思瑤的名字出去」，因此他決定號召罷免，「必罷吳思瑤+1，說到做到，就是羅智強」。

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

而另一位被點名立委陳柏惟同樣受到各界關注，昔日對手前立委顏寬恒17日被問到未來是否會發動罷免，他認為罷免是由人民發起的活動，每位民代的當選及被罷免，全部都是民眾意志力的展現，「因為兩人是選舉的對手，所以我講什麼都不對，這個事情（是否罷免）就交由在地的鄉親做決定。」

面對這場罷免風波，吳思瑤依舊專心跑行程，但臉書文章底下已經開始有網友留言狂刷，「2月1日啟動罷萊委，士林、北投、天母人準備罷萊委」。陳柏惟17日晚間則在臉書PO文開放接受大眾批評，「本留言串開放連2021跟2020都看不懂的羞辱我，我概括承受，我會繼續在衛環委員會努力」，間接回應罷免爭議。