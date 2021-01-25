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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文：去年至今共偵獲2000架共機、超過400艘共艦

▲▼總統蔡英文視察雷達站。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文視察部隊。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日前往位於海拔1214公尺的「陽明山嵩山雷達站」視察，她致詞時透露，雷達站從去年到現在，共偵獲了將近2,000架的共機，以及超過400艘共艦，讓我們能夠迅速前往偵監、驅離，全面守護海空域。

日前寒流發威，台灣多處降下瑞雪，而國軍位於高海拔的雷達站也不例外，當時還釋出官兵在大雪中操演的畫面。為此，總統蔡英文知道後，25日特別安排視察行程，一路顛頗上山，車程將近2小時，前往慰問位於海拔1214公尺的「陽明山嵩山雷達站」官兵。

蔡英文在發表談話時表示，前陣子寒流來襲，陽明山下雪的時候，她就想到應該有很多的弟兄姊妹在山上執行勤務，她就很掛念大家，也特別想來看看大家的工作情況，有沒有保暖的準備。

蔡英文說，大家在雪地中堅持訓練的身影，看到的影片，讓她印象非常深刻，相信也讓國人感受到，不論在何時何地，國軍都在守護我們的國家。

蔡英文表示，從她上任以來，很常到部隊看國軍官兵，感受到弟兄姊妹的熱情和活力，「我要跟大家說，我來看各位，是希望讓國人了解各位的付出和貢獻，不是來增加各位的負擔。」

蔡英文說，看到大家將平日扎實的訓練成果，展現出來，這就是讓她最開心的事情，「只要看到大家堅守崗位，完美執行勤務，這就是一個三軍統帥最開心，也最放心的事情。我要拜託大家一起來完成」。

蔡英文指出，從去年到現在，雷達站共偵獲了將近2,000架的共機，以及超過400艘共艦，讓我們能夠迅速前往偵監、驅離，全面守護海空域。

最後，蔡英文強調，農曆新年要到了，她知道因為勤務的關係，大家必須輪流排休，所以在這裡，她也交付大家一個任務，「如果除夕有休假的弟兄姊妹，務必好好陪伴家人，如果需要值勤，也別忘記打電話跟家人問候拜年，也請替我轉達對各位家人的感謝」。

▼總統蔡英文視察雷達站。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文視察雷達站。（圖／總統府提供）

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