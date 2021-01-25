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王浩宇為黃捷加油：真正的敵人不是彼此　是想傷害台灣的人

▲▼王浩宇、黃捷。（圖／ETtoday資料照、記者李毓康攝）

▲王浩宇、黃捷。（圖／ETtoday資料照、記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

前民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，民進黨主席蔡英文對無黨籍高雄市議員黃捷罷免案表示，不會坐視不管，引發外界質疑不挺王浩宇，反挺黃捷，而王浩宇也狂被問蔡英文是不是切割、埋怨黨沒像挺黃捷那樣挺他？會不會支持黃捷？對此，王浩宇表示，對民進黨只有感激，也為黃捷加油。

王浩宇25日晚間在臉書表示，每個選區狀況不一樣，中壢有非常多眷村，黃復興黨部組織也非常健全，民進黨就算竭盡所能動員，也難以對抗國民黨和民眾黨的地方組織，因此，在這個選區，冷處理面對罷免是唯一選擇，「而我們只差一點點就成功、就差一點點」。

「鳳山有鳳山的選票結構，自然有不同於中壢的做法。」王浩宇提到，跟黃捷分屬不同政黨，曾針對私菸案等議題爭辯，她甚至曾對他個人有所批評，無論黃捷過去是否支持民進黨、支持高雄市長陳其邁，都無法否認她都是一個優秀的議員。

王浩宇還說，在這個多元的民主社會，只要努力問政、做好選民服務，就算意見不同又怎樣？「更何況，她大多數時候是跟我們站在一起的！也因此，2月6日請投下不同意罷免票吧！因為，我們雖然有各種分歧，雖然曾經在議題上有所爭辯，但真正的敵人並不是彼此，而是那群想要傷害台灣的人。加油，黃捷！」

中選會22日公告王浩宇正式被罷免，解除職務，且4年內不得為同一公職人員候選人。王浩宇罷免案通過後，黃捷2月6日罷免案備受關注。

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