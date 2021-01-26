蔡英文滿意度掉10%　近7成民眾支持「反萊豬公投」

▲中華民意研究協會民調指出，有67.7%民眾支持萊豬進口應透過公投決定。（資料照／記者徐政璿攝）

記者楊蕓／台北報導



蔡政府開放萊豬進口，中華民意研究協會26日公布最新民調，總統蔡英文滿意度近5成8，較去年8月掉了一成，此外，民眾對於萊豬進口決策過程的正當性仍有疑慮，有67.7%民眾支持萊豬進口應透過公投決定。

民調指出，總統蔡英文滿意度近5成8，不滿意的比例約為3成4，與去年8月的民調滿意度6成8相比，蔡英文的施政滿意度掉了一成。中華民意研究協會分析，近期萊豬進口及疫情緊張引起廣泛的探討，的確影響了蔡英文的支持度，儘管幅度不大，但若單就萊豬進口來看，接受蔡英文總統元旦談話，即希望民眾能體諒政府的比例則只有4成4，低於不接受的比例4成9。

中華民意研究協會調查，在「添加少量萊劑的豬肉並不是有毒的豬肉」的論述上，達58.9%不同意，僅31.9%民眾支持此說法；且支持萊豬進口應透過公投決定的民眾高達67.7%，不支持的只有26.7%，顯示民眾對於萊豬進口的決策過程有很多疑慮，即政府在沒有充份溝通下片面決定這項重大決策，欠缺正當性，因此普遍支持應透過公投來展現民眾的政策偏好。



針對萊豬進口後的配套措施，有超過5成2的民眾不認為蔡政府能在萊豬進口後，替民眾把關食安，有信心的比例不到4成4，48.1%民眾認為地方政府可以採比中央更嚴格的標準，以避免萊豬對於國民健康的危害，而在目前中央政府的規範下，仍有近57%的民眾擔心自己或家人可能會吃到萊豬。

本次調查是中華民意研究協會於110年1月18日至20日晚間18時至22時行的調查，成功訪問有效樣本1,068位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後兩碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。

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