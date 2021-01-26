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反罷免倒數11天！黃捷進入決戰模式　一早路口拉票＋綠民代力挺

▲黃捷街頭拜票 。（圖／翻攝黃捷臉書）

▲立委許智傑等人陪黃捷街頭拜票 。（圖／翻攝黃捷臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

罷免高雄市議員黃捷投票即將在2月6日登場，面對這極大的挑戰，黃捷選擇不坐以待斃，除了到市場拜年後，她開始到路口拜票，盼市民能站出來投下不同意票，民進黨立委許智傑與議員陳致中、張漢忠、陳慧文與林智鴻等人更力挺，一同陪黃捷站在車水馬龍的澄清路與自由路口進行拜票，呼籲鳳山鄉親於2月6日投下不同意票。

▲黃捷街頭拜票 。（圖／翻攝黃捷臉書）

▲立委許智傑等人陪黃捷街頭拜票 。（圖／翻攝黃捷臉書）

隨著罷免投票時間逼近，無黨籍市議員黃捷也開始走上街頭，26日一早7時就到澄清路、自由路路口，與民進黨立委許智傑及三位鳳山議員張漢忠、陳慧文與林智鴻，還有陳致中一同合體站路口，呼籲鳳山鄉親2月6日投下不同意票。

黃捷表示，因為距離投票剩下不到兩個禮拜，大家一起站出來，希望可以團結渡過這個難關，一起杜絕報復式的罷免。她表示：「希望高雄可以回歸正常的運作，對我們來說是最重要的事，我們從頭到尾都沒有做錯事情，都是進行正常的問政，以及認真的為民服務。如果大家有看到我們的努力的話，希望可以一起站出來，讓鳳山不要淪為報復式手段的城市。」

至於罷捷發言人徐尚賢被發現屬於國民黨黃復興黨代表，黃捷說自己也是看新聞才知道，她表示：「當然不希望說有背後是有政黨介入民主式的活動。所以也希望說，如果這個背後是有政黨在操作的話，可以自己出來後來承認，我們還是不希望背後是利用政黨的操作，把民主的城市變成報復性的城市。」

立委許智傑說，也希望說鳳山市民可以張大眼睛，支持一個認真、專業、謙虛的議員，也希望市民可以投不同意罷免票，希望大家一起努力，希望度過這難關，也希望讓反對罷免票可以贏過同意罷免票。

時間對我們來說完全沒用！

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