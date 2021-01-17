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簡舒培批罷王非民主勝利　陳思宇：再下去繼續讓民眾失望而已

▲▼陳思宇競選歌曲發佈記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳思宇。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇16日以8萬4582張同意罷免票，被罷免成功，民進黨台北市議員兼發言人簡舒培認為，這樣的罷免非台灣民主的勝利，當時支持王浩宇當選的人有1萬8千多人。對此，民眾黨前發言人陳思宇批評，簡舒培不要再製造仇恨對立，民進黨執政前謙卑謙卑再謙卑，但執政後面對罷免民意卻變成不是民主勝利，一個罷免雙標再現形。

陳思宇17日在臉書表示，要請問簡舒培，這樣奇怪的發言，難道是認同王浩宇被詬病的抹黑、造謠、公審民眾等作法嗎？如果簡舒培不認同這些行為，那支持罷免王浩宇不是很正常的嗎？實在不想在罷免案結束後還繼續創造社會對立，也請簡舒培自重，都知道王浩宇仍然有支持者，但有1萬6292票的支持者和8萬4582票投下同意罷免，是不衝突的兩件事。

陳思宇指出，今天就是實實在在超過8萬個中壢人勇敢的站出來反映中壢人的想法、用民主罷免的模式傳遞不滿、用沉默的方式怒吼出自己的意見，這不是民主的勝利是什麼？請簡舒培尊重民意、尊重投票結果，不要再用毫無民主素養的發言拉低自己格調、否認民進黨追求民主的價值。

陳思宇提到，把時間拉回到前高雄市長韓國瑜的罷免案，當時民進黨的發言人針對罷免案的結果是這樣說的「這是高雄市民的最新民意，民進黨表示尊重與敬意」，結果今天對象換成王浩宇，一樣的投票模式、一樣是在反映民意，怎麼現在就不民主了？還是對簡舒培來說，擴張民進黨的權力才是能被接受的結果，台灣的民主精神和民眾的想法都不重要？

陳思宇提及，罷免案已經結束，大家靜待22日選委會的公告，呼籲民進黨，總統蔡英文執政前要民進黨「謙卑謙卑再謙卑」，但執政後面對民意這份謙卑又到哪兒去了？不要再繼續利用仇恨與對立帶風向、換取政治聲量，才對得起自己追求民主進步的價值，這次的罷免案，民眾已經用手上的票否認民進黨一貫的政治操作模式，再這樣下去只是繼續讓民眾失望而已。

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