陳柏惟：如果因為「看我不爽」、「很台」就罷免我　沒有道理

記者楊蕓／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免成功後，藍營士氣大增，國民黨革實院院長羅智強宣布啟動「割萊委」，遭點名的台灣基進立委陳柏惟18日受訪回應，若覺得他在專業上表現不夠，他會接受民意檢驗，但如果只是看他不爽，甚至因為表現「很台」就要罷免他，那沒有道理。

陳柏惟表示，罷免要看正當性，如果在出席率、問政內容有不滿，大家面對面討論，「如果是他講的豬肉議題，我已經表達很多次立場，我認為進口美國豬是國際貿易規則，多數民眾也知道這是台灣走向國際的過程，我不認為我們有做錯什麼事情。」

▲陳柏惟針對遭點名罷免受訪。（圖／記者楊蕓攝）

對於會不會擔心被罷免，陳柏惟表示，一定會尊重民主制度，但罷免掉後換怎樣的人上來，如果大家覺得他在專業上表現不夠，當然接受民意檢驗，「但如果只是情緒上的，只是看我不爽，甚至因為我表現的很台，就要把我罷免掉，那沒有道理。」

陳柏惟認為，罷免以多數意見把少數聲音排擠掉，制度問題可以嚴肅討論，當初罷免韓國瑜是因為他對市政不了解、支票沒有兌現，但王浩宇被罷免後，把他的聲音排擠掉，對於合議制的地方議會是好事情嗎？他認為，罷免制度在多席次選舉部分還有檢討空間。

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