前台大醫曝最憂慮事：若外科病房14天前有病毒，有無可能散去社區

記者陳俊宏／綜合報導

部立桃園醫院爆發院內感染已擴及社區，台大前醫師林氏璧認為，「在匡列的防火牆內若再繼續多一些案例，其實我都不會太擔心，比較擔心的就是幾個公布已經讓社區有暴露風險的足跡。還有外科病房如果在14天前（案889住院的8至11日）是有病毒的，有沒有可能也散去社區了。」

▼這次感染觀察期到哪時候？陳時中25日表示，現在有新的變化，要看這兩天居家隔離實施狀況，也要看接下來疫情才能判斷。（圖／指揮中心提供）

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林氏璧25日在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，上周的案864桃園美食王的足跡最後社區暴露是在1月16日至17日，到25日大概已經9至10天，再撐一下潛伏期就過去了，加油。

林氏璧表示，25日的足跡還有24日公布的1月19、20日約下午4、5時的桃園仲平黃昏市場，也請大家多多互相提醒；社區暴露風險到目前為止最晚是23日，因此就應該是倒數14天，是至少要倒數計時到2月6日才行了，「但當然有可能在這中間有些社區感染已經不只一波，得的人是輕症或是無症狀，那就沒有這麼單純的算14天就結束了。」

林氏璧指出，接下來他認為關鍵的觀察點是，社區會不會出現追不到感染源的確診，特別是桃園；如果有，就是台灣的疫情正式進入下一個階段。

▼指揮中心25日記者會。（圖／指揮中心提供）

林氏璧說，「此刻，要我說一個還可以樂觀的理由的話，這一周桃園的醫療單位理論上應該會風聲鶴唳地檢測，但到現在社區還沒有出現案例的話，這是好消息，希望能繼續維持下去。」

部立桃園醫院疫情持續擴大，2周內染疫者已達15例。指揮官陳時中24日晚間緊急召開記者會，擴大居檢人數到5000人左右；截至25日統計，目前有2991人已經在隔離中，還會再持續擴大，其中，醫院有422人、社區304人、回溯部分2265人。

之前陳時中多次表示，這次感染觀察期要觀察到2月4日；但他25日坦言，現在有新的變化，要看這兩天居家隔離實施狀況，也要看接下來疫情才能判斷。

案889在1月11日自部桃出院，23日因身體不適到其他醫院就診，隔離採檢後確診，並傳染給同住家人案890，2名個案相關接觸者疫調中。

▼889、890公共場所活動史。（圖／曾梓倩製）

▼部桃爆發院內感染已擴及社區，目前累計15人感染。（圖／記者林敬旻攝）