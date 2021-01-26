瘋搶防疫神單！　醫師以「2保險」舉例嘆：500元不如買樂透

▲民眾瘋搶台產推出的防疫保單。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

衛福部桃園醫院爆院內疫情，民眾擔心會有社區感染的風險，因此瘋買台灣產物保險推出的防疫保單。對此，精神科醫師沈政男昨（25）日直言，500元不如拿去買樂透。

台產推出防疫神保單，由於只需年繳500元，若被隔離就能獲賠10萬元，讓民眾盛讚超「佛心」，瘋狂搶購的效應讓保險公司大排長龍，客服電話不斷被塞爆。另外，台產案件數量實在遠超過公司行政作業負荷量，因此上週五緊急宣布25日停賣。

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沈政男在臉書發文說，算一算台灣必須有10萬人被隔離，台產才會賠錢，但他反問「拜託，你不是最相信你們大有為政府的防疫能力嗎？不是說那些批評防疫的人都是惡意中傷、幸災樂禍嗎？怎麼，開始懷疑了啊？」

沈政男說，事實上台灣人是全世界最愛買保險的國家之一，保單密度是前三名，若以竊盜險為例，「台灣每年失竊新車幾台？你連查都不查，就在那邊忙著買竊盜險，只因你憑直覺就認定新車容易被偷，放在外面很危險。其實我研究過了，新車根本不必保竊盜險，因為台灣每年失竊的新車，寥寥可數。」

「同理，你看待或評論疫情，也都是憑直覺或道聽塗說，就在那邊批藍挺綠。」沈政男也強調，桃園不會有事，台灣也不會有事，並呼籲民眾別湊熱鬧了，「500元不如拿去買樂透」。

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