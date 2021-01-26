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快訊／林俊憲助理「匡列期間進出部桃3至4次」　自主隔離中

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／ETtoday攝影中心翻攝）

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／ETtoday攝影中心翻攝）

更新：林俊憲辦公室補充，該助理並非連續每日至醫院探視，匡列期間共進出醫院3至4次。

記者蘇晏男／台北報導

為防部桃醫群聚感染進一步擴大，防疫指揮中心回溯居家隔離對象，估計約5千人遭匡列，而民進黨立委林俊憲助理也在名單中，目前國會共2人。對此，林俊憲辦公室發聲明證實，該助理曾於1月11日至1月22日期間，至部桃醫照顧住院家屬，已自主隔離中。

林俊憲辦公室指出，本辦公室一名助理同仁曾於1月11日至1月22日期間至部桃醫照顧住院家屬，該助理於24日晚間指揮中心宣布擴大隔離範圍後，便向辦公室主動通報符合居家隔離身份，開始自主隔離。

林俊憲辦公室表示，已於接獲消息後進行消毒作業，並通報立法院人事處，全力配合指揮中心作業。該同仁每日皆有自主量測體溫回報辦公室，目前一切正常。

另外，立法院稍早前也傳出一名收發室女員工，因同住家人曾去部桃看病，週末已開始自主健康管理，目前被匡列居家隔離，健康狀況良好。

根據防疫指揮中心規定，1月6日至19日出院病患及同住者、陪病者及同住者、以及案889就醫時相關接觸者，即日起居家隔離，因此一次匡列居家隔離人數達5千人，是疫情以來最多的一次。

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