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喜鴻旅行社28日起暫停出桃園團！大溪老街、Xpark都不去

▲喜鴻旅行社。（圖／翻攝自google map,喜鴻假期粉專）

▲喜鴻旅行社28日起暫停出桃園市區旅遊團。（圖／翻攝自google map）

記者彭懷玉／台北報導

部立桃園醫院爆出群聚感染，足跡遍佈餐廳、賣場，讓桃園觀光產業大受衝擊。對此，喜鴻旅行社宣布，28日起暫停桃園市區旅遊團，將全額協助退費或協助轉團，桃園山區行程則不受影響，其中不去的包含大溪老街、馬祖新村、Xpark水族館等知名景點，都協助轉換成其他空曠景點。

▲喜鴻旅行社。（圖／翻攝自google map,喜鴻假期粉專）

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▲喜鴻旅行社指出，桃園市區包含大溪老街、馬祖新村、Xpark、華泰名品城、蛋堡生計不老村等會換掉，而拉拉山、角板山行館皆照舊。（圖／翻攝自喜鴻假期粉專）

喜鴻旅行社表示，明天（1/27）還有2團出發到桃園山上的，澄清並非所有桃園景點都不去，只是會避開市區景點，山區則不受影響。從28日起，則暫緩桃園市區的團體行程，將全額退費或協助轉團，喜鴻旅行社指出，桃園市區包含大溪老街、馬祖新村、Xpark、華泰名品城、蛋堡生計不老村等會換掉，而拉拉山、角板山行館皆照舊。

疫情延燒，原訂展至3月1日的JETS嘉年華桃園場也決定於28日提前退場，明（27日）就是最後營業日，未使用到票券的民眾，可於2021年2月28日前於KLOOL辦理全額退票。

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