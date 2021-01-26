新北估500人被匡列隔離　陳智菡酸「超超超前部署」：別恐嚇民眾





▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

面對中央24日晚間宣布，擴大匡列部桃5000人進行居家隔離，新北市長侯友宜在25日立刻表示，預估新北有400、500人會被匡列，結果26日確認，目前新北市僅匡列38人。對於新北市超前部署，台北市政府發言人陳智菡26日大酸，有些東西真的「太超超超前」，在中央都還沒明確說出匡列人數前，就自己評估可能10倍以上數字，「這個時候真的不適合恐嚇民眾。」

針對新北市停止6區老人共餐、54家醫院禁止探病、陪病者限1人等超前部署做法，陳智菡26日表示，還是要「適當部署」，目前中央流行疫情指揮中心評估，台灣未達社區不明感染源，所以沒有直接需要停辦社區活動的風險，加上若還沒有中央下令就直接停辦，對市民、店家來講可能都是一種困擾。

話鋒一轉，陳智菡提及，「有些東西我們認為真的實在是『太超超超前』，在中央還沒明確說出匡列人數之前，就先去評估可能10倍以上數字，這樣是不是有點恐嚇民眾？」還是得要適當部署，「這個時候真的不適合恐嚇民眾。」

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